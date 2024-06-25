СК: допросы директоров организаций провели по делу о пожаре во Фрязине

Установлено, что возгорание случилось в помещении на пятом этаже

25 июня 2024, 16:55, ИА Амител

Пожар в подмосковном Фрязине / Фото: Telegram-канал "Осторожно, Москва"

По делу о пожаре во Фрязине, где по официальным данным погибли шесть человек, прошли допросы директоров и арендаторов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по Московской области.

"С участием специалистов проводится осмотр с целью установления очага и причин возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Установлено, что возгорание случилось в помещении на пятом этаже. После этого огонь распространился на остальные. Все помещения на них сдавались в аренду разным организациям – в общей сложности их около 50.

"В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также директоров, арендующих помещения, проведены обыски. Проводятся допросы. Расследование продолжается", – добавила Врадий.

Напомним, что возгорание случилось 24 июня. В здании взорвалось несколько кислородных баллонов, а огонь охватил площадь 5 тысяч квадратных метров.