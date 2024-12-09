СК и прокуратура начали проверку из-за падения плитки в барнаульском ЖК

По сообщениям в соцсетях, она заблокировала выход жильцам

09 декабря 2024, 15:57, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства падения потолочной плитки в ЖК "Столичный". Инцидент произошел утром 9 декабря – обломки заблокировали выход жителям из квартир.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, информация о происшествии появилась в социальных сетях. По изложенным фактам ведомство начало доследственную проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). На место происшествия выехали следователи – в ходе проверки они изучат изложенные в СМИ детали и дадут юридическую оценку действиям застройщика.

Прокуратура начала проверку по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования, направленные на защиту жилищных прав граждан.