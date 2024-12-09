СК и прокуратура начали проверку из-за падения плитки в барнаульском ЖК
По сообщениям в соцсетях, она заблокировала выход жильцам
09 декабря 2024, 15:57, ИА Амител
Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства падения потолочной плитки в ЖК "Столичный". Инцидент произошел утром 9 декабря – обломки заблокировали выход жителям из квартир.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, информация о происшествии появилась в социальных сетях. По изложенным фактам ведомство начало доследственную проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). На место происшествия выехали следователи – в ходе проверки они изучат изложенные в СМИ детали и дадут юридическую оценку действиям застройщика.
Прокуратура начала проверку по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования, направленные на защиту жилищных прав граждан.
16:42:41 09-12-2024
Потолочная плитка (декор) всего лишь элемент потолочного перекрытия , а то потолок рухнул)))...нарушение технологии производства работ и дешманский клей! Прокуратура и СК свободны!
16:57:42 09-12-2024
ой, неужто центральная Илитка посыпалась?
23:00:19 09-12-2024
Элен без ребят (16:57:42 09-12-2024) ой, неужто центральная Илитка посыпалась?... Так там подвал водой затапливало долго, об этом в новостях весной писали. Скоро и стены рухнут
16:59:00 09-12-2024
А "Столичный" это где?
17:45:17 09-12-2024
Гость (16:59:00 09-12-2024) А "Столичный" это где?... на пл. Октября, за театром
17:57:00 09-12-2024
Элен без ребят (17:45:17 09-12-2024) на пл. Октября, за театром... Пародия на МГУ? Да и пофиг. Хотя если ехать по Строителей от Соца, то внешне выглядит красиво.. Ну а покупашки куда смотрели при покупке я не знаю... Поди сегодня на 20 автобус до пивзавода опоздали из за нежданчика... Их коллегам теперь тоже надо будет раньше просыпаться...
18:07:13 09-12-2024
Гость (17:57:00 09-12-2024) Пародия на МГУ? Да и пофиг. Хотя если ехать по Строителей от... Если ехать по Строителей от Соца, то более мезкого зрелища сложно представить. Если только огрызок Локомотива... "МГУ" по уродству спорит с огрызком. Хоть бы шпиль убрали, главное убожество.
17:48:28 09-12-2024
а у нас со сталинок штукатурка и кирпичи сыпятся прямо на пр-т Ленина, но следователи и прокуратура почему-то не приезжают.