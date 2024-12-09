НОВОСТИПроисшествия

СК и прокуратура начали проверку из-за падения плитки в барнаульском ЖК

По сообщениям в соцсетях, она заблокировала выход жильцам

09 декабря 2024, 15:57, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства падения потолочной плитки в ЖК "Столичный". Инцидент произошел утром 9 декабря – обломки заблокировали выход жителям из квартир.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, информация о происшествии появилась в социальных сетях. По изложенным фактам ведомство начало доследственную проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). На место происшествия выехали следователи – в ходе проверки они изучат изложенные в СМИ детали и дадут юридическую оценку действиям застройщика.

Прокуратура начала проверку по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа. При наличии  оснований будут приняты комплексные  меры прокурорского реагирования, направленные на защиту жилищных  прав граждан.

Барнаул Происшествия Прокуратура

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:42:41 09-12-2024

Потолочная плитка (декор) всего лишь элемент потолочного перекрытия , а то потолок рухнул)))...нарушение технологии производства работ и дешманский клей! Прокуратура и СК свободны!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:57:42 09-12-2024

ой, неужто центральная Илитка посыпалась?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:00:19 09-12-2024

Элен без ребят (16:57:42 09-12-2024) ой, неужто центральная Илитка посыпалась?... Так там подвал водой затапливало долго, об этом в новостях весной писали. Скоро и стены рухнут

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:00 09-12-2024

А "Столичный" это где?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:45:17 09-12-2024

Гость (16:59:00 09-12-2024) А "Столичный" это где?... на пл. Октября, за театром

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:00 09-12-2024

Элен без ребят (17:45:17 09-12-2024) на пл. Октября, за театром... Пародия на МГУ? Да и пофиг. Хотя если ехать по Строителей от Соца, то внешне выглядит красиво.. Ну а покупашки куда смотрели при покупке я не знаю... Поди сегодня на 20 автобус до пивзавода опоздали из за нежданчика... Их коллегам теперь тоже надо будет раньше просыпаться...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:13 09-12-2024

Гость (17:57:00 09-12-2024) Пародия на МГУ? Да и пофиг. Хотя если ехать по Строителей от... Если ехать по Строителей от Соца, то более мезкого зрелища сложно представить. Если только огрызок Локомотива... "МГУ" по уродству спорит с огрызком. Хоть бы шпиль убрали, главное убожество.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:48:28 09-12-2024

а у нас со сталинок штукатурка и кирпичи сыпятся прямо на пр-т Ленина, но следователи и прокуратура почему-то не приезжают.

  11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров