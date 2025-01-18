СК и прокуратура проведут проверки по ситуации с пенсионеркой, которая топит печь картоном
89-летняя жительница Барнаула вынуждена искать макулатуру на мусорках, так как газ ей так и не подключили
18 января 2025, 12:58, ИА Амител
В Барнауле СК и прокуратура организовали проверки по сигналу общественников Народного фронта о возможном нарушении прав 89-летней жительницы Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.
Ранее стало известно, что дитя войны и ветеран труда Антонида Кузьменко из Лебяжьего вынуждена скитаться по мусоркам в поисках макулатуры, так как ей больше нечем топить печь. Газовая труба по ее участку проведена, оборудование куплено, но заключенный два года назад договор о подключении так и не исполнен. В Минстрое Алтайского края уже заявили, что жилище газифицируют до конца января.
Тем не менее правоохранители проведут проверки.
"Прокурор Алтайского края Антон Герман по сигналу общественников поручил территориальному прокурору провести проверку исполнения федерального законодательства с выходом на место, дать оценку всем доводам и причинам неисполнения договорных обязательств. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования", – сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.
Также Герман поставил на контроль принятие процессуального решения.
Кроме того, о проведении доследственной проверки по статье УК "Халатность" объявили в региональном управлении Следственного комитета.
13:13:45 18-01-2025
Нужно проверять все эти газовые шарашки. Они обросли посредниками выполняющими всю их работу за соответствующую мзду. И все законно! Там просто гигантские поборы ни за что! Под видом оказания всяческих услуг!
14:29:12 18-01-2025
Михаил (13:13:45 18-01-2025) Нужно проверять все эти газовые шарашки. Они обросли посредн... на святое покусится решил
14:55:06 18-01-2025
Газ - вредно!
😁
15:14:03 18-01-2025
Должен кто то за это понести наказание? Или этот беспредел будет продолжаться?
15:24:36 18-01-2025
Но всё таки (15:14:03 18-01-2025) Должен кто то за это понести наказание? Или этот беспредел б...
Будут продолжаться, не сомневайся!
17:54:00 18-01-2025
На словах "трогательная забота" о ветеранах, на деле вопиющее пренебрежение...
21:57:32 18-01-2025
газпром это государство в государстве и плевали они на какого то там прокурора.Сам третий год смотрю на пустую трубу в доме.
00:31:45 19-01-2025
Это ж сколько кортонна надо...
Накажут бапку...
01:52:42 20-01-2025
Михаил (13:13:45 18-01-2025) Нужно проверять все эти газовые шарашки. Они обросли посредн... Надо просто как при Сталине расстрелять всех и все сразу будет всё выполняться вовремя и качественно
08:23:47 20-01-2025
Что толку то от проверок? Вот написали мы тоже. что третий год не могут подключить газ. Ну подтвердила Прокуратура АК, что да, мол, не исполнил Газпром свои обязательства. И? А воз и ныне там. Следующая жалоба улетела в Прокуратуру РФ.