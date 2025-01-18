СК и прокуратура проведут проверки по ситуации с пенсионеркой, которая топит печь картоном

89-летняя жительница Барнаула вынуждена искать макулатуру на мусорках, так как газ ей так и не подключили

18 января 2025, 12:58, ИА Амител

Антонида Кузьменко / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

В Барнауле СК и прокуратура организовали проверки по сигналу общественников Народного фронта о возможном нарушении прав 89-летней жительницы Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.

Ранее стало известно, что дитя войны и ветеран труда Антонида Кузьменко из Лебяжьего вынуждена скитаться по мусоркам в поисках макулатуры, так как ей больше нечем топить печь. Газовая труба по ее участку проведена, оборудование куплено, но заключенный два года назад договор о подключении так и не исполнен. В Минстрое Алтайского края уже заявили, что жилище газифицируют до конца января.

Тем не менее правоохранители проведут проверки.

"Прокурор Алтайского края Антон Герман по сигналу общественников поручил территориальному прокурору провести проверку исполнения федерального законодательства с выходом на место, дать оценку всем доводам и причинам неисполнения договорных обязательств. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования", – сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.

Также Герман поставил на контроль принятие процессуального решения.

Кроме того, о проведении доследственной проверки по статье УК "Халатность" объявили в региональном управлении Следственного комитета.