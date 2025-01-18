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СК и прокуратура проведут проверки по ситуации с пенсионеркой, которая топит печь картоном

89-летняя жительница Барнаула вынуждена искать макулатуру на мусорках, так как газ ей так и не подключили

18 января 2025, 12:58, ИА Амител

Антонида Кузьменко / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края
Антонида Кузьменко / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

В Барнауле СК и прокуратура организовали проверки по сигналу общественников Народного фронта о возможном нарушении прав 89-летней жительницы Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.

Ранее стало известно, что дитя войны и ветеран труда Антонида Кузьменко из Лебяжьего вынуждена скитаться по мусоркам в поисках макулатуры, так как ей больше нечем топить печь. Газовая труба по ее участку проведена, оборудование куплено, но заключенный два года назад договор о подключении так и не исполнен. В Минстрое Алтайского края уже заявили, что жилище газифицируют до конца января.

Тем не менее правоохранители проведут проверки.

"Прокурор Алтайского края Антон Герман по сигналу общественников поручил территориальному прокурору провести проверку исполнения федерального законодательства с выходом на место, дать оценку всем доводам и причинам неисполнения договорных обязательств. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования", – сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.

Также Герман поставил на контроль принятие процессуального решения.

Кроме того, о проведении доследственной проверки по статье УК "Халатность" объявили в региональном управлении Следственного комитета.

Барнаул Происшествия газификация

Комментарии 10

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Михаил

13:13:45 18-01-2025

Нужно проверять все эти газовые шарашки. Они обросли посредниками выполняющими всю их работу за соответствующую мзду. И все законно! Там просто гигантские поборы ни за что! Под видом оказания всяческих услуг!

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гость

14:29:12 18-01-2025

Михаил (13:13:45 18-01-2025) Нужно проверять все эти газовые шарашки. Они обросли посредн... на святое покусится решил

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Кхм...

14:55:06 18-01-2025

Газ - вредно!
😁

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Но всё таки

15:14:03 18-01-2025

Должен кто то за это понести наказание? Или этот беспредел будет продолжаться?

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Гость

15:24:36 18-01-2025

Но всё таки (15:14:03 18-01-2025) Должен кто то за это понести наказание? Или этот беспредел б...
Будут продолжаться, не сомневайся!

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Гость

17:54:00 18-01-2025

На словах "трогательная забота" о ветеранах, на деле вопиющее пренебрежение...

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Гость

21:57:32 18-01-2025

газпром это государство в государстве и плевали они на какого то там прокурора.Сам третий год смотрю на пустую трубу в доме.

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Musik

00:31:45 19-01-2025

Это ж сколько кортонна надо...
Накажут бапку...

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Дед Пихто

01:52:42 20-01-2025

Михаил (13:13:45 18-01-2025) Нужно проверять все эти газовые шарашки. Они обросли посредн... Надо просто как при Сталине расстрелять всех и все сразу будет всё выполняться вовремя и качественно

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Гость

08:23:47 20-01-2025

Что толку то от проверок? Вот написали мы тоже. что третий год не могут подключить газ. Ну подтвердила Прокуратура АК, что да, мол, не исполнил Газпром свои обязательства. И? А воз и ныне там. Следующая жалоба улетела в Прокуратуру РФ.

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