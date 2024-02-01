СК: Ил-76 под Белгородом сбили ВСУ ракетой из американского комплекса Patriot

С места изъяли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет, которые использовались для поражения самолета

01 февраля 2024, 17:57, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Следователи установили тип вооружения, которым ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России, воздушное судно поразили зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot – их производит США.

По информации следствия, 24 января ВСУ поразили самолет из Харьковской области двумя ракетами. С места изъяли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет, которые использовались для поражения самолета. На смывах с них найдены следы гексогена с примесями до 10% октогена – это характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.