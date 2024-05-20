СК начал проверку после инцидента с ребенком, получившим ожог в картинг-центре Бийска

Несовершеннолетний за рулем карта столкнулся с ограждением, после чего на нем загорелась одежда

20 мая 2024, 19:20, ИА Амител

Картинг / Фото: unsplash.com

Следователи СК РФ по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства инцидента с 10-летним мальчиком, на котором загорелась одежда во время посещения картинг-центра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следователей, происшествие случилось 18 мая в Бийске. Ребенок, управляя картом, столкнулся с ограждением, после чего на нем загорелась одежда. Несовершеннолетний получил термический ожог, с которым его госпитализировали.

По данному факту следственный отдел по Бийску начал проверку. Сотрудники ведомства установят обстоятельства инцидента и дадут юридическую оценку действиям организаторов мероприятия на предмет соблюдения мер безопасности и совершения преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").