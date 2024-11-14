СК оценил ущерб российским регионам от атак ВСУ
Всего обследовано свыше 25 тысяч зданий
14 ноября 2024, 17:24, ИА Амител
Патроны и обломки / Фото: unsplash.com / Eugene Chystiakov
Нанесенный действиями ВСУ ущерб российским регионам составил порядка 60 млрд рублей. Как сообщает телеканал "360", об этом заявили в Следственном комитете РФ.
Сотрудники ведомства провели экспертизы и изучили пострадавшие от атак украинской армии объекты в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Всего обследовано свыше 25 тысяч зданий.
Председателю СК Александру Бастрыкину доложили о работе. Всего судебно-экспертный центр за год выполнил уже около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз.
04:06:09 15-11-2024
А что говорит заведующий ПВО ?