Президент отметил, что для волонтеров будет много работы в приграничном регионе, когда оттуда выбьют противника

05 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Курскую область зачистят от ВСУ, пишет "Парламентская газета".

Глава государства каждый год, в День народного единства, отмечаемого 4 ноября, участвует в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. На этот раз президент на мероприятии пообщался с активистами военно-патриотического центра "Вымпел".

Путин отметил, что для волонтеров будет много работы в приграничной Курской области, когда оттуда выбьют украинских военнослужащих.

"Мы зачистим территорию", – заверил глава государства.

Напомним, ВСУ утром 6 августа вторглись на территорию российской Курской области. Операция по зачистке региона от противника продолжается три месяца.