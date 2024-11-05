Путин рассказал, когда Курскую область зачистят от украинских бойцов
Президент отметил, что для волонтеров будет много работы в приграничном регионе, когда оттуда выбьют противника
05 ноября 2024, 12:10, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Курскую область зачистят от ВСУ, пишет "Парламентская газета".
Глава государства каждый год, в День народного единства, отмечаемого 4 ноября, участвует в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. На этот раз президент на мероприятии пообщался с активистами военно-патриотического центра "Вымпел".
Путин отметил, что для волонтеров будет много работы в приграничной Курской области, когда оттуда выбьют украинских военнослужащих.
"Мы зачистим территорию", – заверил глава государства.
Напомним, ВСУ утром 6 августа вторглись на территорию российской Курской области. Операция по зачистке региона от противника продолжается три месяца.
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