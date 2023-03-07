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СК показал дом и машины блогера Лерчек, "уклонившейся от налогов" на 300 млн рублей

На видео дорогие украшения, деньги и машины в гараже

07 марта 2023, 15:02, ИА Амител

В Москве провели обыски в доме блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма Чекалина, сообщает столичный СК. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Следователи осматривают дом супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов", – рассказали в СК.

Напомним, в отношении супругов возбудили уголовное дело из-за уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. У Чекалиной более 10 млн подписчиков в Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, запрещён в России). Блогер в том числе занимается проведением марафонов похудения.

Комментарии 13

  • Вот дармоедов-то развелось.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Раньше спрашивали:"Откуда у человека такие деньжищи?"Сейчас на подобный вопрос возможен ответ:"Я занимаюсь проведением марафона для похудания"--"А,ну тогда ладно..."
    07 марта, Гость   Ответить
  • Запад финансировал? Или лохов разводила?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Американцы специально изобрели интернет-общедоступный способ передачи аудио- и видео-информации с виртуальным личным участием для каждого, чтобы народ забивал голову всякой ерундой и отвлекался от темы классовой борьбы.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Рентабельно оказывается жирных баб на бабки разводить?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Все-таки есть связь полноты с интеллектом
    07 марта, Гость   Ответить
  • "Рента́бельность (от нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный) — относительный показатель экономической эффективности, рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим. Показатели рентабельности обычно выражают в процентах."---Где вы в данном случае её видите, товарищ?Сплошь мозгокомпостирование.Читайте основы марксизма-ленинизма.И прибудет с нами сила.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Зачем столько паспортов? Семья большая?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, И прибудет с нами сила...----------- Конкретно тебя климакс колбасит...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Да, с блогреров и надо было начинать. Только можно спросить - как чиновники, ворующие гораздо больше - в худшем случае условный срок получают? Как говорится, все перед законом равны, но кто-то ровнее. Стыд и чушь собачья.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Раньше спрашивали:"Откуда у человека такие деньжищи?"Сейчас на подобный вопрос возможен ответ:"Я занимаюсь проведением марафона для похудания"--"А,ну тогда ладно..." +++++++ ))))
    07 марта, Гость   Ответить
  • Зачем это шоу? А тайна предварительного следствия? А тайна частной жизни? Еще б на танке приехали.
    07 марта, Гость   Ответить
  • А тайна предварительного следствия? А тайна частной жизни? ------- А почему не скулишь, мол за мешок картошки на пятилетку, а за вагон бабла условка? Ну вот, ты дождался справедливости. Вагон бабла и освещение соответствующее. Глядишь и прикроют на хороший срок.
    07 марта, Гость   Ответить
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