СК показал дом и машины блогера Лерчек, "уклонившейся от налогов" на 300 млн рублей

На видео дорогие украшения, деньги и машины в гараже

07 марта 2023, 15:02, ИА Амител

В Москве провели обыски в доме блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма Чекалина, сообщает столичный СК. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Следователи осматривают дом супругов Чекалиных, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов", – рассказали в СК.

Напомним, в отношении супругов возбудили уголовное дело из-за уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. У Чекалиной более 10 млн подписчиков в Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, запрещён в России). Блогер в том числе занимается проведением марафонов похудения.