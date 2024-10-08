СК проводит проверку из-за повреждения памятника детям — жертвам фашизма в Рубцовске

Личности преступников устанавливают

08 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Рубцовска

Следователи устанавливают обстоятельства повреждения памятника малолетним узникам фашизма в сквере "Непокоренные" в Рубцовске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Напомним, что накануне неизвестные разгромили мемориал – отломили фигуру плачущего игрушечного медведя с парты, оставив ее рядом. Через несколько часов мэрия Рубцовска заявила, что скульптурную композицию удалось восстановить.

Следственный отдел по Рубцовску начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). Правоохранители устанавливают лиц, причастных к противоправному деянию. По результатам проверки они примут процессуальное решение.