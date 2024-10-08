Композицию уже восстановили, но злоумышленников продолжают разыскивать

08 октября 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Рубцовска

В Рубцовске неизвестные разгромили памятник малолетним узникам фашизма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Это не первый случай вандализма в нашем городе. В этот раз неизвестные повредили одну из скульптурных композиций с важным посланием: "Должны смеяться дети и в мирном мире жить". Они отломили фигуру плачущего игрушечного медведя с парты, оставив ее рядом", – заявили в мэрии.

Мемориал памяти детям – узникам концлагерей и блокадникам установлен в сквере "Непокоренные" в 2020 году. Сам сквер создали по инициативе почетного гражданина Рубцовска Виктора Новикова, который прошел концлагерь в годы Великой Отечественной войны.

Спустя несколько часов мэрия сообщила, что композиция была восстановлена. Власти выразили надежду, что подобные инциденты больше не повторятся, а сквер будет оставаться местом памяти и уважения для всех поколений рубцовчан. Злоумышленников разыскивают.