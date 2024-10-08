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В Рубцовске неизвестные разгромили памятник малолетним узникам фашизма

Композицию уже восстановили, но злоумышленников продолжают разыскивать

08 октября 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Рубцовска
Фото: пресс-служба мэрии Рубцовска

В Рубцовске неизвестные разгромили памятник малолетним узникам фашизма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Это не первый случай вандализма в нашем городе. В этот раз неизвестные повредили одну из скульптурных композиций с важным посланием: "Должны смеяться дети и в мирном мире жить". Они отломили фигуру плачущего игрушечного медведя с парты, оставив ее рядом", – заявили в мэрии.

Мемориал памяти детям – узникам концлагерей и блокадникам установлен в сквере "Непокоренные" в 2020 году. Сам сквер создали по инициативе почетного гражданина Рубцовска Виктора Новикова, который прошел концлагерь в годы Великой Отечественной войны.

Спустя несколько часов мэрия сообщила, что композиция была восстановлена. Власти выразили надежду, что подобные инциденты больше не повторятся, а сквер будет оставаться местом памяти и уважения для всех поколений рубцовчан. Злоумышленников разыскивают.

Рубцовск Происшествия

Комментарии 10

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Не гость

08:42:39 08-10-2024

В Рубцовске живет много потомков переселенных и высланных в своё время с западной Украины и беларусии . во времена репрессий. Так что удивительного ничего нет. Вообще местный грязный менталитет. Может спасти только тотальная красная коммунизация. С полным постом ружением в партию.

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Гость

08:58:43 08-10-2024

Не гость (08:42:39 08-10-2024) В Рубцовске живет много потомков переселенных и высланных в ...
В Рубцовске на одного переселенцы приходится три зэка и два фсиновца. Но да, виновата Украина. Соловьёв, перелогинься

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Гость

09:40:22 08-10-2024

Гость (08:58:43 08-10-2024) В Рубцовске на одного переселенцы приходится три зэка и ... Вот такие "проукраинские", как автор этого поста и громят. То аллею в Барнауле, то памятник в Рубцовске. Всё время бандеровцев оправдывают.

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Гость

10:34:59 08-10-2024

Гость (09:40:22 08-10-2024) Вот такие "проукраинские", как автор этого поста и громят. Т... А может все прозаичнее? Обычная малолетняя гопота обожратая

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Musik

09:16:43 08-10-2024

Не гость (08:42:39 08-10-2024) В Рубцовске живет много потомков переселенных и высланных в ... СССР фсе- вы из комы к нам в 2024?

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Гость

09:32:20 08-10-2024

Давно уже пора на таких значимых местах ставить камеры видеонаблюдения.

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Гость

10:26:01 08-10-2024

Наверняка дело рук подростков.

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Элен без ребят

11:18:07 08-10-2024

Гость (10:26:01 08-10-2024) Наверняка дело рук подростков.... вы хотели написать ублюдков, да?

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Гость

11:02:01 08-10-2024

Ублюдки.

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Гость

13:02:11 08-10-2024

малолетние фашисты

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