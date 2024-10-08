В Рубцовске неизвестные разгромили памятник малолетним узникам фашизма
Композицию уже восстановили, но злоумышленников продолжают разыскивать
08 октября 2024, 08:30, ИА Амител
В Рубцовске неизвестные разгромили памятник малолетним узникам фашизма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Это не первый случай вандализма в нашем городе. В этот раз неизвестные повредили одну из скульптурных композиций с важным посланием: "Должны смеяться дети и в мирном мире жить". Они отломили фигуру плачущего игрушечного медведя с парты, оставив ее рядом", – заявили в мэрии.
Мемориал памяти детям – узникам концлагерей и блокадникам установлен в сквере "Непокоренные" в 2020 году. Сам сквер создали по инициативе почетного гражданина Рубцовска Виктора Новикова, который прошел концлагерь в годы Великой Отечественной войны.
Спустя несколько часов мэрия сообщила, что композиция была восстановлена. Власти выразили надежду, что подобные инциденты больше не повторятся, а сквер будет оставаться местом памяти и уважения для всех поколений рубцовчан. Злоумышленников разыскивают.
08:42:39 08-10-2024
В Рубцовске живет много потомков переселенных и высланных в своё время с западной Украины и беларусии . во времена репрессий. Так что удивительного ничего нет. Вообще местный грязный менталитет. Может спасти только тотальная красная коммунизация. С полным постом ружением в партию.
08:58:43 08-10-2024
Не гость (08:42:39 08-10-2024) В Рубцовске живет много потомков переселенных и высланных в ...
В Рубцовске на одного переселенцы приходится три зэка и два фсиновца. Но да, виновата Украина. Соловьёв, перелогинься
09:40:22 08-10-2024
Гость (08:58:43 08-10-2024) В Рубцовске на одного переселенцы приходится три зэка и ... Вот такие "проукраинские", как автор этого поста и громят. То аллею в Барнауле, то памятник в Рубцовске. Всё время бандеровцев оправдывают.
10:34:59 08-10-2024
Гость (09:40:22 08-10-2024) Вот такие "проукраинские", как автор этого поста и громят. Т... А может все прозаичнее? Обычная малолетняя гопота обожратая
09:16:43 08-10-2024
Не гость (08:42:39 08-10-2024) В Рубцовске живет много потомков переселенных и высланных в ... СССР фсе- вы из комы к нам в 2024?
09:32:20 08-10-2024
Давно уже пора на таких значимых местах ставить камеры видеонаблюдения.
10:26:01 08-10-2024
Наверняка дело рук подростков.
11:18:07 08-10-2024
Гость (10:26:01 08-10-2024) Наверняка дело рук подростков.... вы хотели написать ублюдков, да?
11:02:01 08-10-2024
Ублюдки.
13:02:11 08-10-2024
малолетние фашисты