СК проводит проверку после падения мужчины с башенного крана в Рубцовске
Погибший выполнял работы без страховки
17 сентября 2024, 15:00, ИА Амител
Башенный кран / Фото: unsplash.com
Следственные органы Алтайского края устанавливают обстоятельства падения мужчины с башенного крана в Рубцовске, сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент случился 16 сентября на территории филиала АО "Алтайвагон".
По предварительным данным следствия, 43-летний мужчина был сотрудником одного из предприятий Барнаула и приехал со знакомым предпринимателем в Рубцовск для заключения субподрядного договора на ремонт по дефектовке башенного крана.
Во время монтажных работ без каски и страховочного троса мужчина упал с 10-метровой высоты и скончался на месте.
Следователи проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.
15:31:57 17-09-2024
"слабоумие и отвага"
20:43:24 17-09-2024
Рубцовск - городгерой!!
07:57:15 18-09-2024
Алтайвагон литейка в Рубцовске такое серьезное предприятие и такие примитивные происшествия с вопиющими нарушениями охраны труда..... Хотя все серьезные предприятия надо из Рубцовска убирать как и АТЗ. Потому что местные фартовые и блатные ребята плевать хотели на правила и законы....