СК проводит проверку после падения мужчины с башенного крана в Рубцовске

Погибший выполнял работы без страховки

17 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Башенный кран / Фото: unsplash.com

Следственные органы Алтайского края устанавливают обстоятельства падения мужчины с башенного крана в Рубцовске, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился 16 сентября на территории филиала АО "Алтайвагон".

По предварительным данным следствия, 43-летний мужчина был сотрудником одного из предприятий Барнаула и приехал со знакомым предпринимателем в Рубцовск для заключения субподрядного договора на ремонт по дефектовке башенного крана.

Во время монтажных работ без каски и страховочного троса мужчина упал с 10-метровой высоты и скончался на месте.

Следователи проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.