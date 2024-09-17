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СК проводит проверку после падения мужчины с башенного крана в Рубцовске

Погибший выполнял работы без страховки

17 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Башенный кран / Фото: unsplash.com
Башенный кран / Фото: unsplash.com

Следственные органы Алтайского края устанавливают обстоятельства падения мужчины с башенного крана в Рубцовске, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился 16 сентября на территории филиала АО "Алтайвагон".

По предварительным данным следствия, 43-летний мужчина был сотрудником одного из предприятий Барнаула и приехал со знакомым предпринимателем в Рубцовск для заключения субподрядного договора на ремонт по дефектовке башенного крана.

Во время монтажных работ без каски и страховочного троса мужчина упал с 10-метровой высоты и скончался на месте.

Следователи проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Рубцовск Происшествия

Комментарии 3

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Шинник

15:31:57 17-09-2024

"слабоумие и отвага"

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Musik

20:43:24 17-09-2024

Рубцовск - городгерой!!

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Не гость

07:57:15 18-09-2024

Алтайвагон литейка в Рубцовске такое серьезное предприятие и такие примитивные происшествия с вопиющими нарушениями охраны труда..... Хотя все серьезные предприятия надо из Рубцовска убирать как и АТЗ. Потому что местные фартовые и блатные ребята плевать хотели на правила и законы....

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