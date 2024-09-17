Соцсети: рабочий погиб на заводе в Рубцовске
По словам очевидцев, мужчина сорвался с крана
17 сентября 2024, 11:15, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
В Рубцовске на территории предприятия "Алтайвагон" 16 сентября погиб рабочий подрядной организации, которая ремонтировала крышу в одном из цехов. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".
По информации очевидцев, мужчина сорвался с крана и от полученных травм скончался на месте происшествия. Другие подробности не уточняются.
В соцсетях ранее сообщали, что 12 сентября на Бийском заводе железобетонных изделий погибли две сотрудницы. На них упала бетонная балка, которую они красили.
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