Соцсети: рабочий погиб на заводе в Рубцовске

По словам очевидцев, мужчина сорвался с крана

17 сентября 2024, 11:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Рубцовске на территории предприятия "Алтайвагон" 16 сентября погиб рабочий подрядной организации, которая ремонтировала крышу в одном из цехов. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".

По информации очевидцев, мужчина сорвался с крана и от полученных травм скончался на месте происшествия. Другие подробности не уточняются.

В соцсетях ранее сообщали, что 12 сентября на Бийском заводе железобетонных изделий погибли две сотрудницы. На них упала бетонная балка, которую они красили.