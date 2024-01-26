СК России: крушение Ил-76 произошло в результате ракетной атаки со стороны Украины

Фрагменты фюзеляжа отправили на экспертизу

26 января 2024, 08:31, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Следственный комитет России подтвердил версию о ракетной атаке военного самолета Ил-76 Минобороны России с украинскими военнопленными на борту. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предварительный осмотр места инцидента позволяет сделать вывод, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракеты с территории Украины. Фрагменты фюзеляжа отправили на экспертизу.

Сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты. С места происшествия изъяты бортовые самописцы воздушного судна и направлены на расшифровку.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи ведут допрос свидетелей и очевидцев. Устанавливается причастность вооруженных формирований Украины.

Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.