СК России: крушение Ил-76 произошло в результате ракетной атаки со стороны Украины
Фрагменты фюзеляжа отправили на экспертизу
26 января 2024, 08:31, ИА Амител
Следственный комитет России подтвердил версию о ракетной атаке военного самолета Ил-76 Минобороны России с украинскими военнопленными на борту. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предварительный осмотр места инцидента позволяет сделать вывод, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракеты с территории Украины. Фрагменты фюзеляжа отправили на экспертизу.
Сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты. С места происшествия изъяты бортовые самописцы воздушного судна и направлены на расшифровку.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи ведут допрос свидетелей и очевидцев. Устанавливается причастность вооруженных формирований Украины.
Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
08:45:15 26-01-2024
Документируйте доказательства, выкладывайте в Сеть. Пускай все знают кто против нас. Они придумали Бучу и тиражируют ее как будто это правда. Так давайте их реальные преступления нормально фиксить и всем предъявлять - в Донецке на рынке 28 мирных убили, из них 2 детей - почему журналистов не везете туда и не снимаете это все??
09:16:52 26-01-2024
Гость (08:45:15 26-01-2024) Документируйте доказательства, выкладывайте в Сеть. Пускай в... А вы уверены , что эти доказательства в нашу пользу?)) Провокации и обман - это ж только украинцы умеют да?))
10:37:30 26-01-2024
Гость (09:16:52 26-01-2024) А вы уверены , что эти доказательства в нашу пользу?)) Прово... А зачем вы обобщаете?Австралийцы тоже умеют.Вот "цивилизованный" Гаагский суд провёл "расследование" по делу о крушении Боинга МН17 над Донбассом и вынес "приговор".Почему-то так и оставили без комментариев.А ведь доказательств по обвинению что называется курам на смех.Гиркин сбил )) И ведь действительно никто не смеётся над этим убогим "расследованием"...
08:46:20 26-01-2024
Интересно сейчас запрещено выставлять снимки из космоса пуска ракет с земли?Наши должны бы уже научиться он лайн " фотозатворы нажимать" над театром военных действий.
09:27:47 26-01-2024
Гость (08:46:20 26-01-2024) Интересно сейчас запрещено выставлять снимки из космоса пус... так уже ж выкладывали фотографии из космоса. про боинг и истребитель
09:53:30 26-01-2024
Гость (09:27:47 26-01-2024) так уже ж выкладывали фотографии из космоса. про боинг и ист... Ну там ведь вообще всё не однозначно. Позиция РФ несколько раз менялась по этому вопросу. Изначально версия о том, что их сбил самолёт была официальной. Были записи радаров с летящим рядом истребителем, зафиксированы пуски пакет с этого истребителя. И это всё заявляли официальные лица по ТВ. А потом раз и боевые части "буков" нашли, но только тех которых у нас не было. С итогами до сих пор не ясно ни чего. Ну кроме того, что виновата Украина и коллективный запад
10:46:47 26-01-2024
Гость (09:53:30 26-01-2024) Ну там ведь вообще всё не однозначно. Позиция РФ несколько р... Какое ещё тв?Много ума надо, чтобы понять, почему пиндосы так и не выложили тогда снимки из космоса,не предоставили их суду?Да потому что украинский БУК с земли хряпнул.Для пропагандисткой антироссийской волны,даже цунами.Мало того "отечественные" либерастные сми с придыханием визжали на этот счёт, исходя слюной...
08:56:45 26-01-2024
Странно, что они про Пригожина так не заявили
12:04:46 26-01-2024
Гость (08:56:45 26-01-2024) Странно, что они про Пригожина так не заявили... Ты со своим Пригожиным уже надоел.
09:07:05 26-01-2024
А не маловато конвоя из 3х человек , на 65 пленных ?
09:17:56 26-01-2024
Гость (09:07:05 26-01-2024) А не маловато конвоя из 3х человек , на 65 пленных ?... Смотря какие цели изначально были на этот борт
09:31:42 26-01-2024
Гость (09:07:05 26-01-2024) А не маловато конвоя из 3х человек , на 65 пленных ?... Нет нормально, им какой смысл бежать, кто не хотел мог отказаться от обмена.
10:54:29 26-01-2024
Гость (09:07:05 26-01-2024) А не маловато конвоя из 3х человек , на 65 пленных ?... Подозрительно... Наши решили: а давайте свой огромный грузопассажирский самолёт гробанём вместе с экипажем.Но чтоб там поменьше охранников было,жалко их.
12:05:55 26-01-2024
Гость (09:07:05 26-01-2024) А не маловато конвоя из 3х человек , на 65 пленных ?... А зачем кому то устраивать бунт? Их домой везли, им об этом сказали, что обмен будет. Какой смысл качели качать?
09:58:37 26-01-2024
а трупы уже нашлись?
10:05:05 26-01-2024
гость (09:58:37 26-01-2024) а трупы уже нашлись?... Ну да они домой отзвонились, сказали чтоб близкие не переживали
12:03:58 26-01-2024
гость (09:58:37 26-01-2024) а трупы уже нашлись?... Посмотри в ТГ-каналах: там масса трупов и частей тел. Оружия никакого нет. А тела есть.
10:24:17 26-01-2024
Нахрена эти заявления, если сразу после падения самолета ВСУ заявили, что это они сбили самолет, которые вез ракеты. И очень этому радовались