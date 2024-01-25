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В Госдуме заявили, что работа по возвращению военнопленных продолжится

Как отметил депутат Картаполов, нельзя бросать в плену российских солдат

25 января 2024, 18:45, ИА Амител

Кадр крушения / Источник: канал "Блэтгород"
Кадр крушения / Источник: канал "Блэтгород"

Работа по возвращению с Украины российских военнопленных будет продолжена. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мы не можем бросить наших ребят. Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать", – заявил он.

Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

Происшествия спецоперация

Комментарии 4

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Гость

18:51:15 25-01-2024

Это даже не обсуждается. Вытащить своих - святое дело.

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Гость

18:53:48 25-01-2024

Гады, даже своих не жалеют

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гость

20:03:33 25-01-2024

Если эта были ракеты ,которые сбили ил ,немецкие или ещё какие. Так если верить нашим ,то это как переход красной линии и Россия говорила что нанесёт удары по заводам этих выпускаемых ракет.Так это так или нет?

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гость

20:11:04 25-01-2024

А как же - один за всех и все за одного. Надо пацанов вернуть .

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