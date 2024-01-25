В Госдуме заявили, что работа по возвращению военнопленных продолжится

Как отметил депутат Картаполов, нельзя бросать в плену российских солдат

25 января 2024, 18:45, ИА Амител

Кадр крушения / Источник: канал "Блэтгород"

Работа по возвращению с Украины российских военнопленных будет продолжена. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мы не можем бросить наших ребят. Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать", – заявил он.

Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.