В Госдуме заявили, что работа по возвращению военнопленных продолжится
Как отметил депутат Картаполов, нельзя бросать в плену российских солдат
25 января 2024, 18:45, ИА Амител
Кадр крушения / Источник: канал "Блэтгород"
Работа по возвращению с Украины российских военнопленных будет продолжена. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Мы не можем бросить наших ребят. Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать", – заявил он.
Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
18:51:15 25-01-2024
Это даже не обсуждается. Вытащить своих - святое дело.
18:53:48 25-01-2024
Гады, даже своих не жалеют
20:03:33 25-01-2024
Если эта были ракеты ,которые сбили ил ,немецкие или ещё какие. Так если верить нашим ,то это как переход красной линии и Россия говорила что нанесёт удары по заводам этих выпускаемых ракет.Так это так или нет?
20:11:04 25-01-2024
А как же - один за всех и все за одного. Надо пацанов вернуть .