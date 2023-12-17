СК установил причастность 11 человек к стычке у московского рынка "Садовод"

Шестерых уже доставили на допрос, личности остальных тоже известны

17 декабря 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Cледственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) против участников конфликта с полицией у московского рынка "Садовод" 15 декабря. Об этом сообщает РБК.

Всего по делу проходят 11 человек. Шестерых уже доставили на допрос, личности остальных тоже известны – предпринимаются меры к их доставке в следственные органы.

Напомним, что 15 декабря водитель сбил возле рынка "Садовод" правоохранителя, который решил остановить его автомобиль для проверки документов.

Пока полицейский пытался задержать нарушителя, у того произошел, предположительно, "эпилептический припадок". Сотрудник МВД оказал ему доврачебную помощь и вызвал врачей, а к правоохранителям в это время подошла группа "агрессивно настроенных граждан" более чем из 80 человек и попыталась оттеснить их от водителя.

Всего полицейские задержали 82 человека. На них составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 ("Мелкое хулиганство"), ст. 18.8 КоАП ("Нарушение миграционного законодательства").