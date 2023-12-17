НОВОСТИПроисшествия

СК установил причастность 11 человек к стычке у московского рынка "Садовод"

Шестерых уже доставили на допрос, личности остальных тоже известны

17 декабря 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Cледственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) против участников конфликта с полицией у московского рынка "Садовод" 15 декабря. Об этом сообщает РБК.

Всего по делу проходят 11 человек. Шестерых уже доставили на допрос, личности остальных тоже известны – предпринимаются меры к их доставке в следственные органы.

Напомним, что 15 декабря водитель сбил возле рынка "Садовод" правоохранителя, который решил остановить его автомобиль для проверки документов.

Пока полицейский пытался задержать нарушителя, у того произошел, предположительно, "эпилептический припадок". Сотрудник МВД оказал ему доврачебную помощь и вызвал врачей, а к правоохранителям в это время подошла группа "агрессивно настроенных граждан" более чем из 80 человек и попыталась оттеснить их от водителя.

Всего полицейские задержали 82 человека. На них составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 ("Мелкое хулиганство"), ст. 18.8 КоАП ("Нарушение миграционного законодательства").

Происшествия полиция

Комментарии 6

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Гость

13:48:54 17-12-2023

Тожероссияне ?

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Гость

15:03:21 17-12-2023

Пожурят и отпустят. В крайнем случае, за наш счет вышлют на историческую родину...

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Гена

16:07:18 17-12-2023

Юэсеевские полисмены половину бы на месте перемтрляли. И правильно бы сделали

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Гость

07:50:28 18-12-2023

Насчет юса тоже не факт, если бы темнокожие подошли, могли очкануть. У них полицейский за темнокожего наркомана сел. Там своя политика, темнокожие против Трампа, поэтому Байден их крышует

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Гость

09:07:31 18-12-2023

Слышали русским за стаканчик в правохранителя реальный срок, а тожероссияне могут толпой толкать и таскать по асфальту полисмена и это так, хулиганство...

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гость

10:20:36 18-12-2023

Гость (09:07:31 18-12-2023) Слышали русским за стаканчик в правохранителя реальный срок,... вот тоже не пойму , за что им такие регалии? Вот они и борзеют. Думаю скинхеды не так и жестко, а даже наоборот.

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