СК установил причастность 11 человек к стычке у московского рынка "Садовод"
Шестерых уже доставили на допрос, личности остальных тоже известны
17 декабря 2023, 13:34, ИА Амител
Cледственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) против участников конфликта с полицией у московского рынка "Садовод" 15 декабря. Об этом сообщает РБК.
Всего по делу проходят 11 человек. Шестерых уже доставили на допрос, личности остальных тоже известны – предпринимаются меры к их доставке в следственные органы.
Напомним, что 15 декабря водитель сбил возле рынка "Садовод" правоохранителя, который решил остановить его автомобиль для проверки документов.
Пока полицейский пытался задержать нарушителя, у того произошел, предположительно, "эпилептический припадок". Сотрудник МВД оказал ему доврачебную помощь и вызвал врачей, а к правоохранителям в это время подошла группа "агрессивно настроенных граждан" более чем из 80 человек и попыталась оттеснить их от водителя.
Всего полицейские задержали 82 человека. На них составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 ("Мелкое хулиганство"), ст. 18.8 КоАП ("Нарушение миграционного законодательства").
13:48:54 17-12-2023
Тожероссияне ?
15:03:21 17-12-2023
Пожурят и отпустят. В крайнем случае, за наш счет вышлют на историческую родину...
16:07:18 17-12-2023
Юэсеевские полисмены половину бы на месте перемтрляли. И правильно бы сделали
07:50:28 18-12-2023
Насчет юса тоже не факт, если бы темнокожие подошли, могли очкануть. У них полицейский за темнокожего наркомана сел. Там своя политика, темнокожие против Трампа, поэтому Байден их крышует
09:07:31 18-12-2023
Слышали русским за стаканчик в правохранителя реальный срок, а тожероссияне могут толпой толкать и таскать по асфальту полисмена и это так, хулиганство...
10:20:36 18-12-2023
Гость (09:07:31 18-12-2023) Слышали русским за стаканчик в правохранителя реальный срок,... вот тоже не пойму , за что им такие регалии? Вот они и борзеют. Думаю скинхеды не так и жестко, а даже наоборот.