СК возбудил дело из-за гибели ребенка, выпавшего из окна в Бийске

Трехлетний мальчик находился под присмотром старших детей и в один момент оперся на москитную сетку окна, которая не выдержала

22 июля 2024, 17:47, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего мальчика из-за падения из окна жилого дома в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 17 июля. По данным следователей, ребенок находился в комнате на втором этаже жилого дома. Пока родители были заняты хозяйственными делами на улице, за мальчиком присматривали старшие дети. В один момент мальчик встал на подоконник и оперся на москитную сетку, после чего упал вниз. С травмами его госпитализировали в больницу, где через несколько дней он скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Обстоятельства инцидента выясняются.