Ребенок выпал из окна второго этажа в Бийске

С травмами его госпитализировали

17 июля 2024, 21:05, ИА Амител

Фото с места происшествия / СК по Алтайскому краю

Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Бийске. Об этом сообщили в региональном СК.

Предварительно установлено, что пока родители были заняты, за ребенком присматривали старшие дети. Он поднялся на подоконник, уперся в москитную сетку и упал.

С травмами пострадавшего госпитализировали.

Отмечается, что семья, в которой жил мальчик, благополучная. Следователи разбираются в ситуации. Также проверку организовала прокуратура.