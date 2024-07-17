Ребенок выпал из окна второго этажа в Бийске
С травмами его госпитализировали
17 июля 2024, 21:05, ИА Амител
Фото с места происшествия / СК по Алтайскому краю
Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Бийске. Об этом сообщили в региональном СК.
Предварительно установлено, что пока родители были заняты, за ребенком присматривали старшие дети. Он поднялся на подоконник, уперся в москитную сетку и упал.
С травмами пострадавшего госпитализировали.
Отмечается, что семья, в которой жил мальчик, благополучная. Следователи разбираются в ситуации. Также проверку организовала прокуратура.
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