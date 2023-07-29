СК возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу

Правоохранители выясняют, какие именно подразделения ВСУ и лица причастны к этому инциденту

29 июля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

СКР возбудил дело о теракте после ракетной атаки Украины в Таганроге, сообщает ТАСС.

В ведомстве агентству рассказали, что атаку совершили "с применением ракеты неустановленного типа с высокими поражающими свойствами". В результате 13 мирных жителей получили ранения, повреждены дома и административные здания.

В рамках уголовного дела проводят следственные мероприятия, назначили экспертизы. Также выясняют, какие именно подразделения ВСУ и лица причастны к этому.

Напомним, по данным Минобороны, в Таганроге упали обломки сбитой ракеты. Там отмечали, что Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города. Однако российские средства ПВО ракету обнаружили и перехватили в воздухе.