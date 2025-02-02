СК возбудил дело против командира ВСУ, отдавшего приказ об ударе по интернату в Судже
В результате удара есть раненые и погибшие
02 февраля 2025, 15:28, ИА Амител
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши, приказавшего нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже. Об этом РИА Новости сообщили в СК.
По данным следствия, 1 февраля Карпуша приказал ударить по зданию интерната, где находились мирные жители. В результате атаки есть погибшие и раненые.
"Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников", – отметили в СК.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям причастных к атаке.
Напомним, 1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа Курской области.
В МО РФ атаку расценили как военное преступление и провокацию, направленную на отвлечение мирового внимания от действий Украины в других районах, в частности, от событий в населенном пункте Русское Поречное Курской области.
15:59:21 02-02-2025
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