СК возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки в поезде из Сибири

Состояние ребенка ухудшилось во время следования, прибывшие к станции сотрудники скорой помощи зафиксировали ее смерть

21 декабря 2023, 15:28, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки, которая вместе с группой из 125 детей ехала в поезде Тюмень – Адлер. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, вечером 20 декабря состояние ребенка ухудшилось. Прибывшие к ж/д составу работники скорой помощи зафиксировали смерть школьницы.

"Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", – добавили в ведомстве. Позднее поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области. Оттуда после осмотра медиками детей госпитализировали в больницу Саратова.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области, у детей обнаружили вирус гриппа А. К исследованиям подключились новосибирский "Вектор" и Всероссийский противочумный институт "Микроб".