СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над детьми в ауле

Отец бьет детей железной палкой, рвущей им кожу

22 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиений и издевательств над несовершеннолетними в ауле Панахес в Республике Адыгея. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

"В социальных медиа появилась информация о жителе Республики Адыгея, который вместе с супругой систематически подвергает детей насилию, в том числе избиениям и издевательствам", – сказано в сообщении.

Местные следственные органы начали процессуальную проверку.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что трое детей в ауле Панахес подвергаются жестокому обращению со стороны отца и мачехи. По словам матери несовершеннолетних, отец использует для наказания железную палку с колючками, рвущую им кожу.

Старшие дети смогли сбежать к матери, в то время как младшая девочка по-прежнему находится в доме и подвержена опасности.