СК возбудил второе дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам новоалтайского завода

В ноябре бывший гендиректор уже предстал перед судом по аналогичной статье

02 декабря 2024, 13:33, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Второе уголовное дело возбудили из-за невыплаты зарплаты сотрудникам Белоярского мачтопропиточного завода. Как сообщает пресс-служба алтайского Следкома, его расследуют по ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат").

Как ранее сообщали СМИ, зарплату задерживают уже четвертый месяц. На предприятии, которое не работает с августа 2024 года из-за отсутствия электричества, трудоустроено около 50 человек, а примерная сумма долга перед ними составляет 8 млн рублей. Исполняющий обязанности директора постоянно обещает, что деньги скоро придут.

28 ноября бывший гендиректор предстал перед судом по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. По информации следователей, в период с октября 2023 года по март 2024-го он, зная о наличии долга по зарплате и имея возможность ее погасить, расходовал полученные от предпринимательской деятельности средства на иные цели. Сообщалось, что в ходе предварительного расследования приняты меры к погашению задолженности.