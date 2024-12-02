Сотрудники новоалтайского завода пожаловались на длительную задержку зарплаты

По их словам, долг работодателя составляет уже около 8 млн рублей

02 декабря 2024, 10:34, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Рабочие Белоярского мачтопропиточного завода пожаловались на очередную задержку зарплаты. По их словам, руководство не выплачивает деньги уже четыре месяца, ссылаясь на их отсутствие, пишет "Банкфакс".

Сейчас на предприятии трудоустроено около 50 человек, а примерная сумма долга перед ними составляет 8 млн рублей. Исполняющий обязанности директора постоянно обещает, что деньги скоро придут. В последний раз зарплаты должны были перечислить в конце октября – начале ноября, но этого не произошло. В результате работники вновь обратились в прокуратуру, а некоторые решили судиться с работодателем.

При этом само предприятие не работает с августа 2024 года из-за отключения электроэнергии – у завода накопились долги перед ресурсоснабжающими организациями. Сами работники считают, что с января 2025 года их ждет сокращение – уволить якобы планируют около 30 человек.