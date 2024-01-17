СК возбудит дело из-за поста, возможно, главы узбекского землячества о бойцах СВО
В сети распространился скрин, где ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись
17 января 2024, 17:16, ИА Амител
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за публикации президента Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова о яйцах и участниках СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно опубликованным в Telegram-каналах, предположительно, скриншотам поста Баратова в "Одноклассниках", ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись. Публикация по-прежнему есть в "Одноклассниках", но уже без картинки.
В СК РФ рассказали, что российское военкоры обратились к Бастрыкину с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания Баратова. Изучив жалобы, он поручил руководителю главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову возбудить дело и представить доклад о ходе его расследования.
17:24:47 17-01-2024
А не пора ли всех усманов байракторовых уложить мордой в асфальт и застегнут наручники?
17:50:24 17-01-2024
Обнулить тварей.
20:57:26 17-01-2024
И к себе, на свою родину без права приезда в РФ.
22:46:24 17-01-2024
Владимир В. (20:57:26 17-01-2024) И к себе, на свою родину без права приезда в РФ.... И усманов тоже, таки ?
22:55:18 17-01-2024
Усман Баратов - не сын того самого Барата, героя одноименного фильма?
07:07:17 18-01-2024
Этому пассажиру сейчас быстро впаяют лет 5 строгого режима, у него явно паспорт РФ есть. А затем лишить гражданства и обратно в кишлак без права повторного пересечения границы с Россией.
08:11:16 18-01-2024
Если он уже не убежал. Получать грант от правозащитной организации