НОВОСТИПроисшествия

СК возбудит дело против врача за унижение сына погибшего бойца СВО

Поручение дал Бастрыкин

03 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Полицейская мигалка / Источник снимка: unsplash.com
Полицейская мигалка / Источник снимка: unsplash.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении врача московской клиники за насмешки над сыном участника специальной военной операции (СВО) и оправдание действий ВСУ. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источники в ведомстве.

В Следкоме обратили внимание на публикации в СМИ о том, что медицинский работник во время приема негативно высказалась о военных, а после, узнав, что у семилетнего пациента на спецоперации погиб отец, стала над ним смеяться.

Поручение привлечь медика к ответственности дали руководителю ГСУ СКР по столице. В ходе расследования они установят обстоятельства инцидента. Его поставили на контроль в центральном аппарате.

Происшествия спецоперация

Комментарии 4

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Гость

07:50:01 03-02-2024

узнав, что у семилетнего пациента на спецоперации погиб отец, стала над ним смеяться --- во тварь

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Гость

19:08:35 03-02-2024

Гость (07:50:01 03-02-2024) узнав, что у семилетнего пациента на спецоперации погиб отец... вы в это верите?

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Гость

22:43:38 03-02-2024

Гость (19:08:35 03-02-2024) вы в это верите?... А вы думаете гниды не существуют?

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Гость

08:27:32 05-02-2024

В кругу московских врачей история другая, инициатор "яжемамка" этого ребенка, которой не понравилось заключение врача. Узнаем. Все таки в Москве и области ввели аудиозапись приема врача, поэтому доказательства тогда должны быть.

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