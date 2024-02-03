СК возбудит дело против врача за унижение сына погибшего бойца СВО

Поручение дал Бастрыкин

03 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Полицейская мигалка / Источник снимка: unsplash.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении врача московской клиники за насмешки над сыном участника специальной военной операции (СВО) и оправдание действий ВСУ. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источники в ведомстве.

В Следкоме обратили внимание на публикации в СМИ о том, что медицинский работник во время приема негативно высказалась о военных, а после, узнав, что у семилетнего пациента на спецоперации погиб отец, стала над ним смеяться.

Поручение привлечь медика к ответственности дали руководителю ГСУ СКР по столице. В ходе расследования они установят обстоятельства инцидента. Его поставили на контроль в центральном аппарате.