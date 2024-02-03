СК возбудит дело против врача за унижение сына погибшего бойца СВО
Поручение дал Бастрыкин
03 февраля 2024, 07:15, ИА Амител
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении врача московской клиники за насмешки над сыном участника специальной военной операции (СВО) и оправдание действий ВСУ. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источники в ведомстве.
В Следкоме обратили внимание на публикации в СМИ о том, что медицинский работник во время приема негативно высказалась о военных, а после, узнав, что у семилетнего пациента на спецоперации погиб отец, стала над ним смеяться.
Поручение привлечь медика к ответственности дали руководителю ГСУ СКР по столице. В ходе расследования они установят обстоятельства инцидента. Его поставили на контроль в центральном аппарате.
07:50:01 03-02-2024
узнав, что у семилетнего пациента на спецоперации погиб отец, стала над ним смеяться --- во тварь
19:08:35 03-02-2024
Гость (07:50:01 03-02-2024) узнав, что у семилетнего пациента на спецоперации погиб отец... вы в это верите?
22:43:38 03-02-2024
Гость (19:08:35 03-02-2024) вы в это верите?... А вы думаете гниды не существуют?
08:27:32 05-02-2024
В кругу московских врачей история другая, инициатор "яжемамка" этого ребенка, которой не понравилось заключение врача. Узнаем. Все таки в Москве и области ввели аудиозапись приема врача, поэтому доказательства тогда должны быть.