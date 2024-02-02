Томенко встретился с вдовами военнослужащих, которые погибли в зоне спецоперации

Глава региона заверил женщин в том, что семьи участников СВО будут окружены вниманием государства и общества, а также будут получать необходимую поддержку

02 февраля 2024, 18:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с женами военнослужащих, которые погибли в зоне спецоперации. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, глава региона заверил женщин в том, что семьи участников спецоперации будут окружены вниманием государства и общества, а также будут получать необходимую поддержку.

"Пережить потерю близкого человека – тяжелейшее испытание. Внимательное отношение к нуждам и просьбам семей наших военнослужащих, адресная помощь, индивидуальный подход в каждом случае – это наши принципы и твердая позиция не только органов власти, но и всего общества, всего народа, которой мы однозначно и твердо будем придерживаться и дальше", – сказал Томенко.Посетившие встречу женщины рассказали, что занимаются общественной работой и волонтерской деятельности. Они участвуют в формировании гуманитарных грузов и помощи семьям участников спецоперации.

Например, жительница Заринска Инесса Зацепина работает волонтером с 2022 года и стала координатором по работе с семьями погибших участников спецоперации в своем городе. С 2023 года она член Общественной палаты города.

Жительница Барнаула Марина Беликова вместе с детьми принимает участие в сборе гуманитарной помощи и отправляет письма участникам спецоперации. Марина Пузанова же принимает активное участие в социально значимых мероприятиях в Алтайском крае, а также совместно с штабом алтайского Комитета семей воинов Отечества занимается волонтерской деятельностью.