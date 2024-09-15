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Скалы в Республике Алтай очистят от надписей туристов

Работы собираются провести в сентябре

15 сентября 2024, 16:50, ИА Амител

Надписи на скалах / Фото: h-vk.com/wall576270959_582
Надписи на скалах / Фото: h-vk.com/wall576270959_582

Волонтеры очистят скалы в Республике Алтай от надписей. Об этом рассказал министр туризма региона Эрчим Сарбашев в социальной сети "ВКонтакте".

Участники проекта "Чистый Алтай" проведут работы в сентябре. Они очистят скалы в районе Катунской тропы, Калбак-Таша, Белого Бома, Красных ворот и долины реки Чулышман.

Также планируется удалить надпись, которая появилась в районе Катунской тропы в 1967 году во время экспедиции Барнаульского котлозавода. Рядом с изображением мотоцикла начали массово рисовать другие рисунки.

Республика Алтай

Комментарии 5

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Гость

17:08:17 15-09-2024

рисовальщикам законодательно годика три общественных работ, а то, может, и паспорта забирать - да пусть работают на алтайцев

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Musik

17:16:54 15-09-2024

Это ж практически уже петроглифы.
Не трогайт, варварен!

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Гость

18:58:53 15-09-2024

Те надписи которым по 30-50+ лет лучше уже оставить, это история. А новодел от новосибирских куриц должны убирать сами курицы.

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Гость

23:21:03 15-09-2024

Гость (18:58:53 15-09-2024) Те надписи которым по 30-50+ лет лучше уже оставить, это ист... Здраво.
А курицу отдать местным на недельку.
Пусть хоть орех пособирает.
А вы что подумали?

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Юс

20:31:50 15-09-2024

Дело Кисы и Оси - живёт!)))

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