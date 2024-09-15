Скалы в Республике Алтай очистят от надписей туристов
Работы собираются провести в сентябре
15 сентября 2024, 16:50, ИА Амител
Надписи на скалах / Фото: h-vk.com/wall576270959_582
Волонтеры очистят скалы в Республике Алтай от надписей. Об этом рассказал министр туризма региона Эрчим Сарбашев в социальной сети "ВКонтакте".
Участники проекта "Чистый Алтай" проведут работы в сентябре. Они очистят скалы в районе Катунской тропы, Калбак-Таша, Белого Бома, Красных ворот и долины реки Чулышман.
Также планируется удалить надпись, которая появилась в районе Катунской тропы в 1967 году во время экспедиции Барнаульского котлозавода. Рядом с изображением мотоцикла начали массово рисовать другие рисунки.
17:08:17 15-09-2024
рисовальщикам законодательно годика три общественных работ, а то, может, и паспорта забирать - да пусть работают на алтайцев
17:16:54 15-09-2024
Это ж практически уже петроглифы.
Не трогайт, варварен!
18:58:53 15-09-2024
Те надписи которым по 30-50+ лет лучше уже оставить, это история. А новодел от новосибирских куриц должны убирать сами курицы.
23:21:03 15-09-2024
Гость (18:58:53 15-09-2024) Те надписи которым по 30-50+ лет лучше уже оставить, это ист... Здраво.
А курицу отдать местным на недельку.
Пусть хоть орех пособирает.
А вы что подумали?
20:31:50 15-09-2024
Дело Кисы и Оси - живёт!)))