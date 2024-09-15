Скалы в Республике Алтай очистят от надписей туристов

Работы собираются провести в сентябре

15 сентября 2024, 16:50, ИА Амител

Надписи на скалах / Фото: h-vk.com/wall576270959_582

Волонтеры очистят скалы в Республике Алтай от надписей. Об этом рассказал министр туризма региона Эрчим Сарбашев в социальной сети "ВКонтакте".

Участники проекта "Чистый Алтай" проведут работы в сентябре. Они очистят скалы в районе Катунской тропы, Калбак-Таша, Белого Бома, Красных ворот и долины реки Чулышман.

Также планируется удалить надпись, которая появилась в районе Катунской тропы в 1967 году во время экспедиции Барнаульского котлозавода. Рядом с изображением мотоцикла начали массово рисовать другие рисунки.