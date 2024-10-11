Скандал вокруг матери, чей младенец впал в кому, развернулся в Новосибирской области

Если женщину признают виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы

11 октября 2024, 20:35, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990

Дедушка младенца, впавшего в кому из-за нерадивой матери, хочет лишить ее родительских прав. ЧП произошло в Каргате Новосибирской области: 21-летняя Анастасия утверждает, что сын выпал из люльки, когда она пошла разводить смесь. Мальчика увезли на санавиации в новосибирскую больницу, а мама поехала в Москву на ток-шоу "Мужское/Женское", пишет "КП-Новосибирск".

"У меня двое детей. Старшего я родила дома сама, он был здоровым. Когда забеременела вторым, на учет не вставала. На 40-й неделе поехала в больницу рожать. Врач ударил меня по лицу, роды были тяжелые. Вес ребенка – 3 килограмма 970 граммов, он был красно-черного цвета. У него была родовая травма", – рассказала Анастасия Герасимова на передаче.

Она утверждает, что болезнь стала следствием травмы, но соседи говорят, что Анастасия не следила за детьми. Она снимала судороги младенца на видео и выложила в чат, а врача вызвала только спустя сутки.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", ее ограничили в родительских правах. Отец Анастасии оформил опеку над внуками, младшему из них 10 месяцев, он не работает левой рукой. Его отправят на МРТ и реабилитацию.

Анастасию признали вменяемой после психолого-психиатрической экспертизы. В ноябре срок ограничения подойдет к концу, и она может восстановить родительские права. Отец планирует подать в суд и лишить ее прав навсегда. Если ее признают виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.