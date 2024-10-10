В Новосибирске судят приезжих из Казахстана, задушивших гитариста

Они не признали вину и утверждают, что не хотели убивать нового знакомого и действовали а рамках самообороны

10 октября 2024, 17:57, ИА Амител

Роман на берегу реки / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на родных погибшего

В Новосибирске судят двух граждан Республики Казахстан за убийство местного жителя во время празднования дня рождения, пишет "КП-Новосибирск".

Конфликт произошел 24 июня 2022 года. В этот день 31-летний Роман позвал двух старых знакомых погулять. Компания расположилась на берегу котлована Горский. Рядом отдыхали трое парней с гитарой.

"Роман хорошо играл на гитаре, это сначала сплотило компании. Вскоре новые знакомые позвали гитариста с друзьями в гости отметить день рождения одного из парней", – отмечает издание.

В гостях они веселились, а затем вспыхнул конфликт. Роман решил вступиться и разнять драку между своим другом и новым знакомым. В итоге начали избивать его самого и задушили при помощи спортивного приема.

Стоит отметить, что друзья Романа после произошедшего ушли из квартиры, даже не вызвали полицию.

"Рома погиб от удушения еще в квартире, установила экспертиза. Утром эта компания вынесла труп на пожарную лестницу и оставила его на два этажа ниже. Стали замывать квартиру, один из них был с криминальным опытом, так как ранее судимый. Затем выбросили вещи Романа и скрылись", – рассказала мать новосибирца.

Компания уехала в Барнаул, но через пару дней они вернулись в Новосибирск, выждали еще день и пошли в полицию. Суд отправил их в СИЗО с 27 июня 2022 года.

В убийстве подозревают 22-летнего Максима и 23-летнего Радиона, которые приехали в Новосибирск из Казахстана. Они не признали вину: говорят, не думали, что задушили человека, и действовали в рамках самообороны.