Скандально известный барнаульский застройщик вышел из процедуры банкротства

Долги за него решил погасить один из кредиторов, который ранее предъявил требования на 1,4 млн рублей по договору субаренды

09 февраля 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульская компания "Промплощадка" вышла из процедуры банкротства. Как сообщает "Толк", всю сумму долга за неё недавно погасила фирма, которая ранее в числе кредиторов также хотела взыскать долг.

Напомним, что ещё в конце 2021 года в отношении организации ввели процедуру наблюдения сроком на четыре месяца по инициативе "Барнаулкапстроя". Ответчик не выплатил заявителю порядка 5,2 млн рублей по договору инвестирования. Кроме того, истец добился ареста счетов и запретил продажу имущества.

Кроме "Барнаулкапстроя" в списке кредиторов значились земельный комитет мэрии (требование порядка 500 тысяч рублей), риелтор Вадим Руссков (с суммой около 2,2 млн рублей по договорам займа), налоговая служба (взыскивавшая около 400 тысяч рублей), "Алтайметстрой" (более 1,4 млн рублей по договору субаренды). Собрание кредиторов решило, что шансов на оздоровление у "Промплощадки" нет и инициировали процедуру признания банкротства – арбитражный суд удовлетворил это требование.

После начала процедуры конкурсный управляющий начал оспаривать ряд сделок и подал в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего организацию лица – Олега Зенова. С него планировали взыскать около 27 млн рублей в конкурсную массу. У должника нашли автомобиль, недостроенное здание, незавершённый магазин и почти готовый объект бытового обслуживания. Вместе с тем рассмотрение заявления откладывалось и решение по нему так и не приняли.

Все объекты недвижимости оценили почти в 53 млн рублей и частями начали выставлять на торги. Однако осенью компания "Алтайметстрой" заявила, что намерена погасить долг банкрота в полном объёме. После этого требования всех кредиторов были погашены.

Отметим, что юридический адрес "Алтайметстроя" совпадает с расположением "Промплощадки". Сам Зенов пообещал прокомментировать ситуацию позднее, сославшись на больничный.