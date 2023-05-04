Территорию уже предлагали застройщикам два года назад, но тогда аукцион сорвался

04 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула объявила о проведении повторных торгов по реализации участка за ТРЦ "Европа". Территория предназначена для строительства домов в 25 этажей. Впервые площадка попала на аукцион в 2021 году. Тогда начальная цена гектара земли составляла чуть более 15 млн рублей. Однако затем торги по неизвестным причинам отменили. Теперь же за территорию просят почти в 2,5 раза больше.

Вторая попытка

Участок находится на ул. Взлётной, 2г. Территория предназначена для строительства высотных домов до 75 метров (примерно 25 этажей). Землю предлагают в аренду на 10 лет и 8 месяцев: в течение этого время девелопер должен возвести жилые дома. Пока же на площадке расположены лишь металлические гаражи.

"По информации администрации Индустриального района города Барнаула, договоры аренды земельных участков для размещения временных гаражей не заключались. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, данные об объектах недвижимости, расположенных в пределах земельного участка, отсутствуют. Снос (демонтаж) нежилых строений арендатор осуществляет самостоятельно, за счёт собственных средств", – указано в извещении к торгам.

Начальная цена земли составляет 38,2 млн рублей. Но если лот привлечёт внимание нескольких застройщиков, и они будут готовы к торгу, окончательная стоимость земли может вырасти в разы.

Пустырь за ТРЦ "Европа" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впервые участок на ул. Взлётной, 2г, мэрия выставила на торги в 2021 году за 15,4 млн рублей (это почти в 2,5 раза меньше, чем просят за участок сейчас). Также чиновники предлагали отдать под застройку и соседний участок, на Взлётной, 2д.

По оценкам барнаульских девелоперов, на обеих площадках возможно возвести 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома или два 25-этажных. Торги были назначены на 17 мая, однако затем мэрия их отменила, не называя причин.

Высотка вместо парка

По неофициальным данным, аукцион могли "свернуть" из-за недовольства барнаульцев и даже некоторых строителей. Дело в том, что в квартале, где сейчас намерены возводить высотные дома (ул. Взлётная, ул. Малахова, Павловский тракт), в конце 80-х хотели разбить парк 50-летия СССР. Но перестройка "похоронила" эти планы. Однако в предыдущей версии генплана Барнаула (документ действовал до 2019 года) территории всё-таки были отнесены к рекреационной зоне.

В 2014 году власти Барнаула предлагали отдать микрорайон под строительство "Национальной деревни" (музейно-паркового комплекса, в котором можно было бы ознакомиться с историей и культурой национальных диаспор, представленных в крае). Также планировалось обустроить зону отдыха и развлечений. Проект "Национальной деревни" даже прошёл госэкспертизу, однако инвесторов, готовых его реализовать, не нашлось.

Затем квартал начали застраивать. В 2013 году возвели здание МЧС, в 2016 году – экоярмарку "ВДНХ". Однако всё это время в генплане микрорайон был зарезервирован под строительство рекреационных объектов. Но в 2019 году, когда в Барнауле приняли новый генплан, квартал отдали под строительство жилья. Это и позволило мэрии выставить участки на торги.

При этом местные жители до сих пор не теряли надежды увидеть на пустыре за ТРЦ "Европой" парк. В феврале 2023 года они создали инициативную группу, планировали разработать концепцию парка и презентовать её барнаульской мэрии.

"Есть запрос на парк, его сильно не хватает. Люди, которые живут близко, хотят, чтобы территория была облагорожена. Индустриальный район динамично развивается, людей там проживает очень много, и в то же время каких-то зелёных зон нет. Существует недалёко "Лесная сказка", но там в основном аттракционы, есть аллея, но это всё-таки не парк", – заявил amic.ru один из членов инициативной группы Алексей Корчагин.