Скандально известный участок на ул. Взлётной выставили на торги под 25-этажные дома
Территорию уже предлагали застройщикам два года назад, но тогда аукцион сорвался
04 мая 2023, 06:15, ИА Амител
Администрация Барнаула объявила о проведении повторных торгов по реализации участка за ТРЦ "Европа". Территория предназначена для строительства домов в 25 этажей. Впервые площадка попала на аукцион в 2021 году. Тогда начальная цена гектара земли составляла чуть более 15 млн рублей. Однако затем торги по неизвестным причинам отменили. Теперь же за территорию просят почти в 2,5 раза больше.
Вторая попытка
Участок находится на ул. Взлётной, 2г. Территория предназначена для строительства высотных домов до 75 метров (примерно 25 этажей). Землю предлагают в аренду на 10 лет и 8 месяцев: в течение этого время девелопер должен возвести жилые дома. Пока же на площадке расположены лишь металлические гаражи.
"По информации администрации Индустриального района города Барнаула, договоры аренды земельных участков для размещения временных гаражей не заключались. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, данные об объектах недвижимости, расположенных в пределах земельного участка, отсутствуют. Снос (демонтаж) нежилых строений арендатор осуществляет самостоятельно, за счёт собственных средств", – указано в извещении к торгам.
Начальная цена земли составляет 38,2 млн рублей. Но если лот привлечёт внимание нескольких застройщиков, и они будут готовы к торгу, окончательная стоимость земли может вырасти в разы.
Пустырь за ТРЦ "Европа" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Впервые участок на ул. Взлётной, 2г, мэрия выставила на торги в 2021 году за 15,4 млн рублей (это почти в 2,5 раза меньше, чем просят за участок сейчас). Также чиновники предлагали отдать под застройку и соседний участок, на Взлётной, 2д.
По оценкам барнаульских девелоперов, на обеих площадках возможно возвести 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома или два 25-этажных. Торги были назначены на 17 мая, однако затем мэрия их отменила, не называя причин.
Высотка вместо парка
По неофициальным данным, аукцион могли "свернуть" из-за недовольства барнаульцев и даже некоторых строителей. Дело в том, что в квартале, где сейчас намерены возводить высотные дома (ул. Взлётная, ул. Малахова, Павловский тракт), в конце 80-х хотели разбить парк 50-летия СССР. Но перестройка "похоронила" эти планы. Однако в предыдущей версии генплана Барнаула (документ действовал до 2019 года) территории всё-таки были отнесены к рекреационной зоне.
В 2014 году власти Барнаула предлагали отдать микрорайон под строительство "Национальной деревни" (музейно-паркового комплекса, в котором можно было бы ознакомиться с историей и культурой национальных диаспор, представленных в крае). Также планировалось обустроить зону отдыха и развлечений. Проект "Национальной деревни" даже прошёл госэкспертизу, однако инвесторов, готовых его реализовать, не нашлось.
Затем квартал начали застраивать. В 2013 году возвели здание МЧС, в 2016 году – экоярмарку "ВДНХ". Однако всё это время в генплане микрорайон был зарезервирован под строительство рекреационных объектов. Но в 2019 году, когда в Барнауле приняли новый генплан, квартал отдали под строительство жилья. Это и позволило мэрии выставить участки на торги.
При этом местные жители до сих пор не теряли надежды увидеть на пустыре за ТРЦ "Европой" парк. В феврале 2023 года они создали инициативную группу, планировали разработать концепцию парка и презентовать её барнаульской мэрии.
"Есть запрос на парк, его сильно не хватает. Люди, которые живут близко, хотят, чтобы территория была облагорожена. Индустриальный район динамично развивается, людей там проживает очень много, и в то же время каких-то зелёных зон нет. Существует недалёко "Лесная сказка", но там в основном аттракционы, есть аллея, но это всё-таки не парк", – заявил amic.ru один из членов инициативной группы Алексей Корчагин.
08:17:04 04-05-2023
Где возьмут столько людей, готовых пожертвовать собой и своим здоровьем ради натуженного выживания на этих жутких выселках?
08:54:01 04-05-2023
Нужна ли нам такая мэрия, которая вместо парка хочет построить очередные человейники. А ведь выборы Губернатора скоро - это они ему хотят всю предвыборную компанию обгадить?
09:15:58 04-05-2023
не нужны там никакие дома! тем более высотные. в этом районе и так сплошные пробки. пусть парк делают, а не картонные коробки.
09:35:01 04-05-2023
кто живет в 25 этажке? напишите как вы слышите всех через 5 квартир
11:27:29 04-05-2023
Там кроме 25 этажки критически не хватает питомника волкособов
11:38:33 04-05-2023
не нужны там никакие дома! - ха. они то и забыли вас спросить
12:14:07 04-05-2023
Интересно,кого они будут вселять в эти человейники?,А лет через 5 будут сносить,как аварийные,ни одного парка нет в Индустриальном районе.Правильно кто-то сказал: " Скоро выборы"
13:38:51 04-05-2023
А потом удивление - от куда такая цена за кв.м. жилья, у мэрии спросите, где они эти цены на аукционы берут. И сразу же возник ответ на вопрос: Почему дома-человейники, а не парк для жителей микрорайона? А потому что жители 40 млн. в копилочку не положат!!! Если и в этот раз выборы пройдут гладко для сегодняшней власти, то барнаульцам действительно начихать на свой город и свое будущее.
14:36:02 04-05-2023
Правила землепользования город ни с кем не согласовывает что депутаты хотят то и будет в районе и с генпланом города это не учитывается и с программами социально экономического развития программами комфортной городской среды тоже. Все идет от пробелов в законе и застройщики и город этим пользуются.