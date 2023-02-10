Сложно, но можно. Почему трудно разбить парк за ТРЦ "Европа" и каким он может быть?

По мнению экспертов, строительство может обойтись в сотни миллионов рублей

10 февраля 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Пустырь за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Парк 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа" уже давно является мечтой жителей Индустриального района. Полноценной территории тихого отдыха у них нет: парк "Лесная сказка" – скорее, зона аттракционов. Между тем участок за ТЦ уже давно дикий пустырь с большим оврагом. Парк на этом месте планировали разбить ещё во времена СССР, но проект в жизнь так и не воплотили. Сейчас инициативные жители сами пытаются разработать концепцию будущей зелёной зоны, чтобы выйти с этим проектом к властям и таким образом сделать городу подарок в честь грядущего юбилея. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, сложно ли построить парк 300-летия Барнаула, насколько это дорого и придётся ли для этого засыпать огромный овраг.

Что это за территория, где хотят разбить новый парк?

Территория за ТЦ "Европа" занимает около 15 га. Ещё в генплане 1989 года она отмечена как будущий парк в честь 50-летия СССР, но из-за развала страны воплотить проект в жизнь так и не получилось. В генплане территория оставалась парковой зоной, однако постепенно от неё "отрезали куски" для строительства жилья, ТРЦ и ВДНХ.

В 2010 году здесь планировали возвести культурно-национальный комплекс "Национальная деревня", но и этот проект так и не реализовали. Последние несколько лет местные общественники и архитекторы продвигают идею строительства на пустыре так называемого парка 300-летия Барнаула к 2030 году. Однако пока никакого решения о создании зелёной зоны власти города не приняли.

А этот парк вообще нужен?

Парк здесь однозначно нужен, уверены эксперты. Сейчас в Индустриальном районе нет благоустроенного крупного парка без аттракционов, а востребованность в нём очень высока. По словам руководителя парка "Изумрудный" Владислава Вакаева, в Индустриальном районе "актуальность парка максимальная из всех территорий города" – ведь это самый большой район краевой столицы, где очень много семей с детьми.

В текущем генплане участок сохраняет парковое назначение, указывает Вакаев. А барнаульский архитектор Алексей Квасов подчёркивает, что эта территория обязательно должна быть общественным пространством, потому что изначально у неё была именно такая цель."Необходимость парка достаточно высокая. Когда в СССР закладывали крупные микрорайоны, то рассчитывали, что здесь появится крупный парк, который будет местом притяжения и отдыха. Подобный парк закладывался и в планировочном районе, который ограничивался Павловским трактом, Солнечной Поляной, улицами Энтузиастов и Попова", – поясняет Квасов.

Очень перспективной и уникальной называют территорию за "Европой" архитекторы Андрей Атаджанов и Алексей Квасов. Владислав Вакаев отмечает, что в этом парке даже не придётся строить почти никаких объектов для питания и развлечения, так как рядом находятся два крупных ТРЦ – "Европа" и "Праздничный", а также ВДНХ. Люди смогут прогуляться в зелёной зоне, а затем сходить в торговый центр за покупками, в кино или в боулинг. Объекты, которыми окружена территория, "моментально переориентируются", считает Вакаев.

Парк будет притягивать многих людей как в выходные, так и в будние дни – территория станет использоваться как транзитный маршрут и место для отдыха, уверен и Алексей Квасов. По его мнению, находящийся "почти рядом" ленточный бор не может полноценно заменить парк, потому что до него всё-таки трудно добираться.





























































Пустырь за ТЦ

В чём трудность?

При разбивке нового парка может возникнуть несколько серьёзных проблем, считает руководитель недавно обновлённого барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев. Впрочем, он же отмечает, что все эти трудности вполне преодолимы."Возникают технические вопросы: как это сделать? Возрастает сложность проектирования: надо понимать гидрологию этого места. Нужны большие затраты на инженерную инфраструктуру. Это самый непростой из барнаульских парков. Он потребует координации разных ведомств и взаимодействия. И, безусловно, масштаб проекта говорит, что этот вопрос надо решать только на уровне власти", – сказал Вакаев.

Первая трудность в создании парка – проблемы с водоотведением. Сейчас с прилегающей территории в овраг идут сточные воды. Это, объясняет Вакаев, может разрушить склоны парка.

Вторая – в том, что в западной части парка стоят гаражи. И их владельцы наверняка будут протестовать против сноса строений.

"Будет 100 тысяч человек, которые хотят парк, и 100 граждан, которые мотивированы оставить свой гараж. Последние крик поднимут больше, чем 100 тысяч тех, кто хочет парк. Потому что одни привыкли уже, что парка нет, а гаражники будут кричать громко, это надо понимать. Вопрос социальной инженерии: как их не обидеть", – поясняет руководитель "Изумрудного".

Третья проблема – подступы к парку, говорят эксперты. Сейчас территория со всех сторон окружена зданиями, и нормального подъезда к ней нет. Поэтому архитекторам предстоит подумать, как связать парк 300-летия Барнаула с жилой застройкой, говорит Вакаев.

Овраг за ТЦ

Пирамидальная застройка квартала "отрезает возможности для создания хорошего парадного входа", отмечает и Андрей Атаджанов. Сейчас, по его словам, на территорию можно зайти только по маленьким тропинкам. Но и это решаемо:

"Со входами проблема есть. На рубеже освоения микрорайонов Советский Союз развалился, территорию парка начали "отрезать": заправку поставили, автосервис, рынок воткнули – и поехало. Весь периметр "выщипали". Если там делать парк, встанет вопрос, как туда заводить технику, рабочих, через чью территорию? Скорее всего, всё можно решить с помощью организации публичных сервитутов. Кто-то из собственников должен будет поступиться правами, дать возможность для проезда техники и прохода людей к парку. Такие прецеденты есть".Кроме того, много проблем, уверен Квасов, будет выявлено в ходе геологических, топографических, дендрологических, экологических и других исследований.

"Когда человек болеет, надо выяснить причину заболевания, а потом уже всё решать. Также надо делать обследование территории и только потом – более конкретные шаги", – считает он.

Но один из главных вопросов возник уже сейчас: что делать с оврагом, который занимает большую часть пустыря.

Один из проектов парка

Что делать с оврагом?

Здесь есть два варианта, говорят эксперты. Овраг можно засыпать, а можно как-то вписать в парк. По словам Владислава Вакаева, когда в 2010 году здесь хотели делать "Национальную деревню", то планировали засыпать овраг, и тогда это "было в тренде". Сейчас же тенденция другая – сохранять овраги в парках. И это оправданно, но придётся укреплять склоны, говорит Вакаев:"Овраг – это сложившаяся экосистема. Там есть какая-то поросль, растения, там живут птицы. Поэтому не надо его разрушать. Представьте, решили разровнять овраг, свезти туда строительные отходы, ещё что-то. Это будет негативный социальный и экологический эффект. Овраг имеет свои преимущества. Он защищает от шума. А люди ищут отдыха от городской суеты. Там температура летом ниже. Поэтому сегодня тенденция овраги делать парками – террасировать, прокладывать дорожки, использовать рельеф. Это делает Москва, Нижний Новгород".Вопрос – сохранять или засыпать – можно будет решить только после серьёзных исследований, отмечает архитектор Андрей Атаджанов. Всё будет зависеть от того, какой там тип грунта и перепад высот. Если нормы позволят, то в овраге "можно придумать и какое-то решение с водоёмом", считает Атаджанов.

Эксперты считают, что можно хорошо обыграть и существующий рельеф. Например, в овраге продолжить дорожки, а в низине сделать небольшое озеро. Ровные участки можно приспособить под спортивные и детские площадки, говорит Вакаев.

Овраг за ТЦ

Что ещё можно построить в парке?

В первую очередь, при строительстве парка придётся поработать с зелёными насаждениями: убрать поросль и аварийные деревья и посадить новые. Но при этом по максимуму сохранить уже существующую зелень: она создаёт микроклимат, в котором новым деревьям будет комфортнее жить, говорит Вакаев.

Кроме того, здесь могли бы появиться пешеходные и велосипедные маршруты, площадка для выгула собак, спортивные уголки, детские площадки, мини-амфитеатр, сцены.

В концепции озеленения Барнаула, одним из авторов которой был Атаджанов, были наброски будущего парка, рассказывает архитектор. По его словам, по замыслу это многофункциональный парк, который "работает на весь район".

"Мы предлагали внести активную спортивную, рекреационную, событийную функцию и функцию семейного отдыха. Ещё важный момент – там можно и нужно развить мемориальную, историческую тематику. Можно найти проекты того, что там могло быть. Ведь исторически там мог быть сначала парк 50-летия СССР, потом парк 250-летия Барнаула", – говорит Атаджанов.

Сколько может стоить парк и где взять деньги?

Пока назвать даже приблизительную сумму на строительство парка невозможно. Но стоить он будет недёшево, уверены эксперты. По мнению Атаджанова, как минимум несколько сотен миллионов рублей. Вакаев сообщил, что на аналогичный парк в Новгороде, который планируется закончить в 2025 году, намерены потратить 3 млрд рублей.

Городу такую сумму не потянуть, поэтому, говорят эксперты, на строительство придётся привлекать федеральные средства. Андрей Атаджанов считает, что к 300-летнему юбилею Барнаула федералы могут дать деньги, потому что "федеральный бюджет предполагает вливания на случай юбилея города".

А вот стоимость зелёных насаждений хотя бы приблизительно посчитать можно, говорит Вакаев. По его словам, если засадить всю территорию в парке, то надо будет посадить 2,7 тысячи деревьев, которые обойдутся примерно в 41 млн рублей.

Что нужно, чтобы парк начали строить?

Чтобы на пустыре за "Европой" появился парк, в первую очередь, нужен общественный запрос, объяснил Вакаев. Он уже есть, и теперь инициативная группа должна продвигать идею создания зоны отдыха, отметил руководитель "Изумрудного"."У нас есть успешный кейс по "Изумрудному". Был общественный запрос, краевая власть на него отреагировала и дальше эту проблему начала решать. И вот мы уже видим, что скоро "Изумрудный" закончат благоустраивать и парк будет полноценным. То же и с "Юбилейным". В данном случае то, что общественный запрос есть – это здорово, это надо продолжать поддерживать. Медиа к этой теме подключаются. Техническая возможность есть, а дальше – это политическое решение", – говорит Вакаев.Помочь строительству парка 300-летия Барнаула может и единый орган управления парками, который хотят создать в Барнауле в ближайшее время. Вакаев отмечает, что орган по большей части будет заниматься содержанием зон отдыха, однако он может грамотно спроектировать парк 300-летия Барнаула.

"Наличие дирекции позволило бы провести полноценное общественное проектирование этой территории. Обычно как это происходит? Принято решение сделать парк – провели голосование, попала территория в число победителей, а дальше надо в течение года срочно сделать проект, чтобы в следующем году приступить к работам. Этого мало, общественное проектирование занимает минимум год. Наличие такой структуры позволило бы начать общественную активность, потом заказать проект, обозначить стоимость. Если будет проектно-сметная документация, мы уже понимаем, сколько это стоит", – объясняет Вакаев.

По словам руководителя "Изумрудного", чем громче активисты сейчас будут требовать строительства парка, тем больше шансов, что этот запрос услышат и работы начнутся.

Пустырь за ТЦ

Люди уже начали действовать. В феврале 2023 года жители района создали инициативную группу и планируют разработать концепцию парка и презентовать её барнаульской мэрии.

"Есть запрос на парк, его сильно не хватает. Люди, которые живут близко, хотят, чтобы территория была облагорожена. Индустриальный район динамично развивается, людей там проживает очень много, и в то же время каких-то зелёных зон нет. Существует недалеко "Лесная сказка", но там в основном аттракционы, есть аллея, но это всё-таки не парк", – говорит один из членов инициативной группы Алексей Корчагин.Но в первую очередь надо отстоять территорию в генплане, говорит Атаджанов. Он напоминает, что новый генплан Барнаула будут принимать весной или летом этого года, а значит, надо, чтобы эта территория сохранилась как зона рекреации. А затем можно разработать концепцию будущего парка. А её надо защитить перед профессионалами и перед администрацией. И только после этого может начаться процесс проектирования и строительства долгожданного парка.