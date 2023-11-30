В самое сердце цифрового искусства: "Ростелеком" проведет первую ИТ-конференцию
Где представит платформы и решения для бизнеса, а также объединит технологии и арт
30 ноября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KMsKj
В пятницу, 8 декабря 2023 года, "Ростелеком" впервые проведет собственную ИТ-конференцию Rostelecom Tech Day* (RTD2023). На мероприятии представят новые отечественные платформы и решения, а также цифровое искусство. На конференции будет действовать экспозиция, посвященная digital*-арту.
Современные технологии влияют на искусство с помощью разных инструментов и методов. Например, дополнительная реальность позволяет художникам генерировать интерактивные пространства, вовлекающие зрителя в виртуальный мир.
3D-печать помогает скульпторам создавать сложные произведения, которые раньше было невозможно воплотить в реальность.
Технологии обработки данных и искусственный интеллект породили новые формы искусства, основанные на математических алгоритмах.
Но идет встречный процесс – искусство влияет на технологии и стимулирует их развитие. Сегодня художественные принципы применяют в дизайне интерфейсов, а арт-проекты воздействуют на виртуальные миры, открывая новые эстетические тенденции.
Художники и дизайнеры экспериментируют с новыми алгоритмами и устройствами и обогащают творчество концептуальными идеями.
На RTD2023 "Ростелеком" решил объединить технологии с искусством и приглашает в виртуальную арт-галерею. Гости увидят уникальную коллекцию цифровых картин по мотивам русских сказок:
- "Витязь на распутье";
- "Иван-царевич на сером волке";
- "По щучьему велению";
- "Золотой петушок";
- "Три богатыря";
- "Гусляры";
- "Емеля" и другие.
Сюжеты классических полотен оживит искусственный интеллект.
На Rostelecom Tech Day пройдет встреча со специальным гостем конференции Артемом Ткачом – цифровым художником, основателем творческого объединения 42 Artists*. Артем специализируется на компьютерной графике, сотрудничает с российскими и международными брендами, а его 42 Artists – первое в СНГ объединение NFT*-художников. Участники мероприятия смогут узнать все об ультрасовременном криптоискусстве из первых уст.
С места события будет организована прямая трансляция, которая будет доступна на сайте мероприятия без регистрации.
*Rostelecom Tech Day ("Ростелеком Тек Дэй"); RTD ("АрТиДи"); digital ("диджитал"); Artists ("Артистс"); NFT ("ЭнЭфТи").
Возрастное ограничение 12+
ПАО "Ростелеком"Реклама
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