В самое сердце цифрового искусства: "Ростелеком" проведет первую ИТ-конференцию

Где представит платформы и решения для бизнеса, а также объединит технологии и арт

30 ноября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KMsKj

Технологии и искусство / Фото: rawpixel.com / freepik.com

В пятницу, 8 декабря 2023 года, "Ростелеком" впервые проведет собственную ИТ-конференцию Rostelecom Tech Day* (RTD2023). На мероприятии представят новые отечественные платформы и решения, а также цифровое искусство. На конференции будет действовать экспозиция, посвященная digital*-арту.

Современные технологии влияют на искусство с помощью разных инструментов и методов. Например, дополнительная реальность позволяет художникам генерировать интерактивные пространства, вовлекающие зрителя в виртуальный мир.

3D-печать помогает скульпторам создавать сложные произведения, которые раньше было невозможно воплотить в реальность.

Технологии обработки данных и искусственный интеллект породили новые формы искусства, основанные на математических алгоритмах.

Но идет встречный процесс – искусство влияет на технологии и стимулирует их развитие. Сегодня художественные принципы применяют в дизайне интерфейсов, а арт-проекты воздействуют на виртуальные миры, открывая новые эстетические тенденции.

Художники и дизайнеры экспериментируют с новыми алгоритмами и устройствами и обогащают творчество концептуальными идеями.

На RTD2023 "Ростелеком" решил объединить технологии с искусством и приглашает в виртуальную арт-галерею. Гости увидят уникальную коллекцию цифровых картин по мотивам русских сказок:

"Витязь на распутье";

"Иван-царевич на сером волке";

"По щучьему велению";

"Золотой петушок";

"Три богатыря";

"Гусляры";

"Емеля" и другие.

Сюжеты классических полотен оживит искусственный интеллект.

На Rostelecom Tech Day пройдет встреча со специальным гостем конференции Артемом Ткачом – цифровым художником, основателем творческого объединения 42 Artists*. Артем специализируется на компьютерной графике, сотрудничает с российскими и международными брендами, а его 42 Artists – первое в СНГ объединение NFT*-художников. Участники мероприятия смогут узнать все об ультрасовременном криптоискусстве из первых уст.

С места события будет организована прямая трансляция, которая будет доступна на сайте мероприятия без регистрации.

Фото: ПАО «Ростелеком»

*Rostelecom Tech Day ("Ростелеком Тек Дэй"); RTD ("АрТиДи"); digital ("диджитал"); Artists ("Артистс"); NFT ("ЭнЭфТи").

Возрастное ограничение 12+

ПАО "Ростелеком"

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