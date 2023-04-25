Сказочные приключения, мистика и саморазвитие: какие книги читают сегодня на Алтае?
Около трети произведений молодёжь предпочитает получать в аудиоформате
25 апреля 2023, 14:10, ИА Амител
На этой неделе во всём мире отмечали День книги и авторского права. О том, что читали на Алтае в былые годы и какие книги популярны у жителей региона сегодня, – в нашем материале.
Кто на Алтае читает больше всего?
Портрет читателя тесно связан с социальными процессами, которые протекают в обществе, а потому в разные эпохи он – разный. Директор краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова рассказала, что, например, в XIX веке в библиотеку ходили в основном чиновники, торговцы, промышленники, приказчики, учителя и учащиеся – люди, владеющие грамотой и располагающие временем на чтение либо нуждающиеся в определённой литературе для повышения образования или ведения дел.
Когда грамотность широко распространилась в обществе, к чтению приобщились и представители рабочего класса. В военные годы среди читателей преобладали люди в погонах, техническая интеллигенция и их семьи, прибывшие в эвакуацию из других регионов.
"В начале XXI века в связи с распространением интернета и с проблемами в пополнении библиотечных фондов молодёжь почти покинула библиотеки. Но времена вновь изменились, и молодые люди снова с нами. Библиотека отвечает всем их запросам, и они это ценят", – отметила Татьяна Егорова.В настоящее время почти половину пользователей "Шишковки" составляют читатели в возрасте от 14 до 35 лет.
"Те, кто утверждает, что молодёжь не читает, либо сами не берут книгу в руки, либо не общаются с современными юношами и девушками, не понимают их интересов и предпочтений. Между тем в 2022 году почти 31 тысяча книг нашей библиотеки была выдана на дом читателям в возрасте до 35 лет. Через открытые интернет-сервисы библиотеки "ЛитРес" наши молодые пользователи получили доступ более чем к 6,5 тысячи книг, причём почти треть этих произведений прослушали в аудиоформате", – подчеркнула Егорова.
Что читали разные поколения алтайских книголюбов?
Первый рейтинг читательского интереса в Алтайском крае составили в 1895 году. Его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной известным алтайским просветителем Василием Штильке. Тогда рейтинг составлялся по авторам и выглядел так:
- И.С. Тургенев.
- М.Е. Щедрин.
- А.С. Пушкин.
- Ф.М. Достоевский.
- Л.Н. Толстой.
- Н.В. Гоголь.
- Д.В. Григорович.
- Г.И. Успенский.
Сейчас библиотеки проводят такие срезы ежегодно. И по ним видно, как меняется читательский спрос.
"Если в предыдущие годы и в бумажном, и в электронном форматах на вершине интереса всегда была художественная литература, то в 2022 году в топ вышли научно-популярные произведения, литература по саморазвитию", – отметила директор "Шишковки" Татьяна Егорова.И это понятно: современный человек перегружен информацией и порой нуждается в "инструкции", которая подскажет, как планировать свою жизнь и карьеру, чтобы не потерять себя в водовороте событий.
Особый читательский интерес в новом сезоне, по словам Егоровой, завоевали фантастика, фэнтези, мистика и антиутопии. Острый сюжет таких произведений будоражит воображение, помогает отвлечься от повседневной рутины и вдохновиться на нестандартное мышление.
В то же время в "Шишковке" рассказали, что "ядро" рейтингов из года в год составляет "неизменный коллектив авторов": Толстой, Достоевский, Булгаков, Яхина, Брэдбери, Оруэлл, Стругацкие, Кинг, Толкин, Роулинг, Пелевин, Герберт, Михаэлидис и Гилберт.
Сводный топ бумажных, электронных и аудиокниг:
- Фредрик Бакман "Тревожные люди".
- Джордж Оруэлл "1984".
- Лев Толстой "Война и мир", Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита", Фёдор Достоевский "Идиот".
- Фрэнк Герберт "Дюна".
- Айн Рэнд "Атлант расправил плечи".
- Стивен Кинг "Билли Саммерс".
- Виктор Пелевин "TRANSHUMANISM INC. (ТрансгуманизмInc.)".
- Рэй Брэдбери "451′ по Фаренгейту", Дэниел Киз "Цветы для Элджернона".
- Сергей Лукьяненко "Семь дней до Мегиддо", Анджей Сапковский "Ведьмак".
- Аркадий и Борис Стругацкие "Трудно быть богом".
Новички последнего сезона – Лукьяненко, Ханна и Петросян, Арден и Маас, а также Пратчетт с Гейманом. Появление последних понятно: аудитория с нетерпением ждёт второй сезон соответствующего сериала и в предвкушении знакомится с первоисточником. Этим же объясняется возросший интерес к не новой книжке Алексея Иванова – сказалась экранизация "Сердце Пармы".
Есть и последствия фестиваля "Шукшинские дни на Алтае": гостья мероприятия Анна Матвеева с романом "Каждые сто лет" тоже вызывает интерес читателей.
А что читают дети?
Дети до 14 лет составляют 36% всей читательской аудитории региона. В краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской рассказали, что у малышей до четырёх лет традиционно лидируют сказки и сказочные приключения. Причём популярны как истории, которые взахлёб читали ещё их родители, так и современные авторы.
Так, в рейтинге читательских предпочтений для самых маленьких Дядя Фёдор, умная собачка Соня, Вера и Анфиса вполне успешно соседствуют с пушистым сыщиком – котом да Винчи и рассекающей на самокате Глашей – курице в берете.
Сводный топ у малышей:
- Андрей Усачёв "Умная собачка Соня", серия книг про Дедморозовку.
- Эдуард Успенский "Дядя Фёдор пёс и кот", "Про Веру и Анфису".
- Екатерина Матюшкина "Кот да Винчи".
- Тамара Крюкова, серия книг "Автомобильчик Бип", "Лесная аптека" и др.
- Ирина Зартайская, серия: "Полезные сказки".
- Юлия Симбирская "Глаша – курица в берете".
В более старшем возрасте в рейтинге книги об отношениях и невероятных приключениях. На подобных произведениях дети учатся заводить друзей, переживать неудачи, справляться с трудностями.
В топе:
- Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак "Время всегда хорошее".
- Михаил Самарский "Кот Сократ. Невероятные истории" и "Морские приключения Трисона".
- Владислав Крапивин "Оруженосец Кашка", "Та сторона, где ветер", "Мушкетёр и фея".
- Аркадий и Борис Стругацкие "Понедельник начинается в субботу: сказки для научных сотрудников младшего возраста", "Обитаемый остров".
- Эдуард Веркин "Кусатель ворон", "Герда", "Мертвец".
- Эрих Мария Ремарк "Три товарища", "На Западном фронте без перемен", "Триумфальная арка".
- Тамара Крюкова "Дневник Кото-сапиенса".
- Виктория Ледерман "Календарь майя".
- Наринэ Абгарян "Манюня".
- Елена Арифуллина "Жил-был такс".
Как пройти в национальную библиотеку?
Библиотеки активно осваивают цифровые технологии и предлагают читателю множество проектов электронного доступа, в том числе и в крупнейшие национальные книжные фонды.
Например, ресурсами книжного интернет-сервиса "ЛитРес" на Алтае уже активно бесплатно пользуются почти 5 тыс. человек – читатели 209 общедоступных библиотек региона. Первой такой доступ своим пользователям ещё в 2017 году предоставила "Шишковка", подтвердила её директор Татьяна Егорова.
Каждому пользователю с читательским билетом открывается бесплатный доступ к "ЛитРес" в рамках фонда, который определён в договоре с библиотекой-партнёром. Одновременно читателю может быть выдано до пяти книг, количество книг с пометкой "Бесплатные" и вовсе не лимитируется.
Централизованная библиотечная система города Барнаула на базе Центральной городской библиотеки им. Ядринцева на Профинтерна, 35, и библиотеки-филиале № 10 (посёлок Южный, ул. Чуковского, 19) предоставляет удалённый доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Ельцина. Это одна из трёх национальных библиотек России, открытая в Санкт-Петербурге. Здесь собраны цифровые копии важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, книги, редкие архивные дела, старинные рукописи, изобразительные и картографические материалы, мультимедийный контент.
Кроме того, уже в 127 библиотеках Алтайского края для пользователей открыт доступ и к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Это цифровой проект Министерства культуры России, по сути, интернет-доступ к оцифрованным документам российских библиотек, музеев и архивов. В фонде НЭБ находятся редкие издания, различные рукописи, диссертации, ноты, патенты, периодическая литература и многое другое.
И всем этим национальным литературным богатством можно пользоваться, не выезжая за пределы Алтайского края.
Как правило, доступ предоставляется при оформлении читательского билета региональной библиотеки-партнёра. Так что узнавайте, участвует ли ваша библиотека в этом интернет-движении, авторизуйтесь и читайте или слушайте литературу бесплатно, где и как вам удобно.
15:50:40 25-04-2023
В нашем районе закрыли 2 библиотеки (детскую и взрослую), а в юношеской библиотеке никого нет, потому что она не наполняется книгами! Раньше можно было взять книгу домой, взять журнал, газету, а сейчас - пустота информационная, что по ТВ, что по радио. И все библиотеки в районах города раньше были в пешей доступности. Билеты на проезд были дешевыми. А сейчас чтобы доехать до Шишковки нужно потратиться. Книги в магазинах дорогие. Зато финансируют спортсменов. Кому они нужны - эти футболисты и хоккеисты - пинатели мяча? Мы скучаем по 20 веку, было лучше. В 21 веке спасает только интернет и компьютер, но они не у всех. С подорожанием доллара цены на компьютеры сделают недоступной покупку компа для дома или работы для многих. Малоинформированными проще управлять. Зато футболисты!