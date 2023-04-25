Сказочные приключения, мистика и саморазвитие: какие книги читают сегодня на Алтае?

Около трети произведений молодёжь предпочитает получать в аудиоформате

25 апреля 2023, 14:10, ИА Амител

Фото предоставлено пресс-службой Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

На этой неделе во всём мире отмечали День книги и авторского права. О том, что читали на Алтае в былые годы и какие книги популярны у жителей региона сегодня, – в нашем материале.

Кто на Алтае читает больше всего?

Портрет читателя тесно связан с социальными процессами, которые протекают в обществе, а потому в разные эпохи он – разный. Директор краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова рассказала, что, например, в XIX веке в библиотеку ходили в основном чиновники, торговцы, промышленники, приказчики, учителя и учащиеся – люди, владеющие грамотой и располагающие временем на чтение либо нуждающиеся в определённой литературе для повышения образования или ведения дел.

Когда грамотность широко распространилась в обществе, к чтению приобщились и представители рабочего класса. В военные годы среди читателей преобладали люди в погонах, техническая интеллигенция и их семьи, прибывшие в эвакуацию из других регионов.

Татьяна Егорова / Фото предоставлено пресс-службой Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

"В начале XXI века в связи с распространением интернета и с проблемами в пополнении библиотечных фондов молодёжь почти покинула библиотеки. Но времена вновь изменились, и молодые люди снова с нами. Библиотека отвечает всем их запросам, и они это ценят", – отметила Татьяна Егорова.В настоящее время почти половину пользователей "Шишковки" составляют читатели в возрасте от 14 до 35 лет.

"Те, кто утверждает, что молодёжь не читает, либо сами не берут книгу в руки, либо не общаются с современными юношами и девушками, не понимают их интересов и предпочтений. Между тем в 2022 году почти 31 тысяча книг нашей библиотеки была выдана на дом читателям в возрасте до 35 лет. Через открытые интернет-сервисы библиотеки "ЛитРес" наши молодые пользователи получили доступ более чем к 6,5 тысячи книг, причём почти треть этих произведений прослушали в аудиоформате", – подчеркнула Егорова.

Что читали разные поколения алтайских книголюбов?

Первый рейтинг читательского интереса в Алтайском крае составили в 1895 году. Его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной известным алтайским просветителем Василием Штильке. Тогда рейтинг составлялся по авторам и выглядел так:

И.С. Тургенев. М.Е. Щедрин. А.С. Пушкин. Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. Н.В. Гоголь. Д.В. Григорович. Г.И. Успенский.

Сейчас библиотеки проводят такие срезы ежегодно. И по ним видно, как меняется читательский спрос.

"Если в предыдущие годы и в бумажном, и в электронном форматах на вершине интереса всегда была художественная литература, то в 2022 году в топ вышли научно-популярные произведения, литература по саморазвитию", – отметила директор "Шишковки" Татьяна Егорова.И это понятно: современный человек перегружен информацией и порой нуждается в "инструкции", которая подскажет, как планировать свою жизнь и карьеру, чтобы не потерять себя в водовороте событий.

Фото предоставлено пресс-службой Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

Особый читательский интерес в новом сезоне, по словам Егоровой, завоевали фантастика, фэнтези, мистика и антиутопии. Острый сюжет таких произведений будоражит воображение, помогает отвлечься от повседневной рутины и вдохновиться на нестандартное мышление.

В то же время в "Шишковке" рассказали, что "ядро" рейтингов из года в год составляет "неизменный коллектив авторов": Толстой, Достоевский, Булгаков, Яхина, Брэдбери, Оруэлл, Стругацкие, Кинг, Толкин, Роулинг, Пелевин, Герберт, Михаэлидис и Гилберт.

Сводный топ бумажных, электронных и аудиокниг:

Фредрик Бакман "Тревожные люди". Джордж Оруэлл "1984". Лев Толстой "Война и мир", Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита", Фёдор Достоевский "Идиот". Фрэнк Герберт "Дюна". Айн Рэнд "Атлант расправил плечи". Стивен Кинг "Билли Саммерс". Виктор Пелевин "TRANSHUMANISM INC. (ТрансгуманизмInc.)". Рэй Брэдбери "451′ по Фаренгейту", Дэниел Киз "Цветы для Элджернона". Сергей Лукьяненко "Семь дней до Мегиддо", Анджей Сапковский "Ведьмак". Аркадий и Борис Стругацкие "Трудно быть богом".

Новички последнего сезона – Лукьяненко, Ханна и Петросян, Арден и Маас, а также Пратчетт с Гейманом. Появление последних понятно: аудитория с нетерпением ждёт второй сезон соответствующего сериала и в предвкушении знакомится с первоисточником. Этим же объясняется возросший интерес к не новой книжке Алексея Иванова – сказалась экранизация "Сердце Пармы".

Есть и последствия фестиваля "Шукшинские дни на Алтае": гостья мероприятия Анна Матвеева с романом "Каждые сто лет" тоже вызывает интерес читателей.

Фото предоставлено пресс-службой Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

А что читают дети?

Дети до 14 лет составляют 36% всей читательской аудитории региона. В краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской рассказали, что у малышей до четырёх лет традиционно лидируют сказки и сказочные приключения. Причём популярны как истории, которые взахлёб читали ещё их родители, так и современные авторы.

Так, в рейтинге читательских предпочтений для самых маленьких Дядя Фёдор, умная собачка Соня, Вера и Анфиса вполне успешно соседствуют с пушистым сыщиком – котом да Винчи и рассекающей на самокате Глашей – курице в берете.

Сводный топ у малышей:

Андрей Усачёв "Умная собачка Соня", серия книг про Дедморозовку. Эдуард Успенский "Дядя Фёдор пёс и кот", "Про Веру и Анфису". Екатерина Матюшкина "Кот да Винчи". Тамара Крюкова, серия книг "Автомобильчик Бип", "Лесная аптека" и др. Ирина Зартайская, серия: "Полезные сказки". Юлия Симбирская "Глаша – курица в берете".

В более старшем возрасте в рейтинге книги об отношениях и невероятных приключениях. На подобных произведениях дети учатся заводить друзей, переживать неудачи, справляться с трудностями.

В топе:

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак "Время всегда хорошее". Михаил Самарский "Кот Сократ. Невероятные истории" и "Морские приключения Трисона". Владислав Крапивин "Оруженосец Кашка", "Та сторона, где ветер", "Мушкетёр и фея". Аркадий и Борис Стругацкие "Понедельник начинается в субботу: сказки для научных сотрудников младшего возраста", "Обитаемый остров". Эдуард Веркин "Кусатель ворон", "Герда", "Мертвец". Эрих Мария Ремарк "Три товарища", "На Западном фронте без перемен", "Триумфальная арка". Тамара Крюкова "Дневник Кото-сапиенса". Виктория Ледерман "Календарь майя". Наринэ Абгарян "Манюня". Елена Арифуллина "Жил-был такс".

Фото предоставлено пресс-службой Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

Как пройти в национальную библиотеку?

Библиотеки активно осваивают цифровые технологии и предлагают читателю множество проектов электронного доступа, в том числе и в крупнейшие национальные книжные фонды.

Например, ресурсами книжного интернет-сервиса "ЛитРес" на Алтае уже активно бесплатно пользуются почти 5 тыс. человек – читатели 209 общедоступных библиотек региона. Первой такой доступ своим пользователям ещё в 2017 году предоставила "Шишковка", подтвердила её директор Татьяна Егорова.

Каждому пользователю с читательским билетом открывается бесплатный доступ к "ЛитРес" в рамках фонда, который определён в договоре с библиотекой-партнёром. Одновременно читателю может быть выдано до пяти книг, количество книг с пометкой "Бесплатные" и вовсе не лимитируется.

Централизованная библиотечная система города Барнаула на базе Центральной городской библиотеки им. Ядринцева на Профинтерна, 35, и библиотеки-филиале № 10 (посёлок Южный, ул. Чуковского, 19) предоставляет удалённый доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Ельцина. Это одна из трёх национальных библиотек России, открытая в Санкт-Петербурге. Здесь собраны цифровые копии важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, книги, редкие архивные дела, старинные рукописи, изобразительные и картографические материалы, мультимедийный контент.

Фото предоставлено пресс-службой Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

Кроме того, уже в 127 библиотеках Алтайского края для пользователей открыт доступ и к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Это цифровой проект Министерства культуры России, по сути, интернет-доступ к оцифрованным документам российских библиотек, музеев и архивов. В фонде НЭБ находятся редкие издания, различные рукописи, диссертации, ноты, патенты, периодическая литература и многое другое.

И всем этим национальным литературным богатством можно пользоваться, не выезжая за пределы Алтайского края.

Как правило, доступ предоставляется при оформлении читательского билета региональной библиотеки-партнёра. Так что узнавайте, участвует ли ваша библиотека в этом интернет-движении, авторизуйтесь и читайте или слушайте литературу бесплатно, где и как вам удобно.