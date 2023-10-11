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Сказочный чертог. Золотая осень в Барнауле

Ловим последние теплые дни в крае

11 октября 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова
Фото: Алина Богомолова

Бабье лето в этом году не перестает нас радовать даже в октябре. В сочетании с золотыми деревьями на улице последние дни – настоящая сказка. Аллеи, парки и даже простые дворы зовут гулять и шелестеть опавшими листьями. Однако наслаждаться этим великолепием остается совсем немного: к концу рабочей недели в регион придет похолодание и дожди. Так что успеваем ловить теплые деньки и запасаться уютными воспоминаниями к зиме. 

Наши фотокорреспонденты прогулялись по волшебному Барнаулу. 

Барнаул Погода фоторепортажи

Комментарии 3

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Гость.

11:33:43 11-10-2023

Фотограф, словно боится людей...

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кест

15:19:15 11-10-2023

Гость. (11:33:43 11-10-2023) Фотограф, словно боится людей... ... а это чтобы такие как ты потом в меновку не побежали плакатся что их не законно сняли

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Гость

15:56:00 11-10-2023

в общественных местах можно фотографировать что угодно и кого угодно. кому это не нравится сиди дома, бойся гад и дрожи

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