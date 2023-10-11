Сказочный чертог. Золотая осень в Барнауле
Ловим последние теплые дни в крае
11 октября 2023, 06:50, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова
Бабье лето в этом году не перестает нас радовать даже в октябре. В сочетании с золотыми деревьями на улице последние дни – настоящая сказка. Аллеи, парки и даже простые дворы зовут гулять и шелестеть опавшими листьями. Однако наслаждаться этим великолепием остается совсем немного: к концу рабочей недели в регион придет похолодание и дожди. Так что успеваем ловить теплые деньки и запасаться уютными воспоминаниями к зиме.
Наши фотокорреспонденты прогулялись по волшебному Барнаулу.
Золотая осень в парке "Изумрудный" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
11:33:43 11-10-2023
Фотограф, словно боится людей...
15:19:15 11-10-2023
Гость. (11:33:43 11-10-2023) Фотограф, словно боится людей... ... а это чтобы такие как ты потом в меновку не побежали плакатся что их не законно сняли
15:56:00 11-10-2023
в общественных местах можно фотографировать что угодно и кого угодно. кому это не нравится сиди дома, бойся гад и дрожи