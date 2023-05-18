Скелет лошади из блокадного Ленинграда покажут ночью жителям Барнаула

Аграрный университет присоединится к "Ночи музеев" в эту субботу

18 мая 2023, 12:47, ИА Амител

Фото пресс-службы Алтайского государственного аграрного университета

Аграрный университет присоединяется к всероссийской акции "Ночь музеев". Как сообщают "Вести Алтай", вечером в субботу жители Барнаула и его гости смогут посетить одну из самых зрелищных и пугающих площадок – музей анатомии животных.

Для студентов это лишь наглядный материал, тогда как остальным подобные экспонаты могут пощекотать нервы. Там есть черепа животных, их внутренние органы, эмбрионы и чучела. В том числе есть и скелеты – например, лошади, который в 1941 году вывезли из блокадного Ленинграда учёные Пушкинского сельскохозяйственного института. На базе этого образовательного учреждения впоследствии в Барнауле создали аграрный университет.

Также в "Ночь музеев" в аграрном университете откроют свободный вход в зоологический музей. Там представлены коллекции насекомых, птиц, рыб и рептилий. Кроме того, посетить можно будет и лабораторию биотехнологии растений, а также интерактивную площадку, где покажут, как делаются сливки, и расскажут, как с нуля построить свою пасеку.