Скидки на алкоголь захотели запретить в России

Правительство уже поручило профильным ведомствам проработать этот вопрос

14 декабря 2024, 16:31, ИА Амител

Фото: Eeshan Garg / unsplash.com

В России могут запретить скидки на алкоголь, сообщает РИА Новости.

Кабмин поручил проработать такое ограничение Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину и Минздраву.

Ведомства должны будут изучить практику применения таких скидок и предложить меры по их возможному запрету. Срок исполнения поручения – до 15 апреля 2025 года.