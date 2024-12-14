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Скидки на алкоголь захотели запретить в России

Правительство уже поручило профильным ведомствам проработать этот вопрос

14 декабря 2024, 16:31, ИА Амител

Фото: Eeshan Garg / unsplash.com
Фото: Eeshan Garg / unsplash.com

В России могут запретить скидки на алкоголь, сообщает РИА Новости.

Кабмин поручил проработать такое ограничение Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину и Минздраву.

Ведомства должны будут изучить практику применения таких скидок и предложить меры по их возможному запрету. Срок исполнения поручения – до 15 апреля 2025 года.

инициативы алкоголь

Комментарии 7

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Кхм...

16:45:27 14-12-2024

Алкоголь - это последний ресурс. Газнефть уже прос...на.

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Гость

16:47:32 14-12-2024

Так можно на все скидки запретить. А ну да.. главное ж запрещать

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Гость

16:53:47 14-12-2024

Правильно.

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Гость

07:20:59 15-12-2024

Гость (16:53:47 14-12-2024) Правильно....
Жена оленю выпить запрещает?

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Олег

17:20:21 14-12-2024

Скидки на экспортный газ запретите, заботливые наши.

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Гость

20:29:40 14-12-2024

Аппарат продеться купить все-же

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Гость

09:46:37 16-12-2024

Написали бы честно, не хватает денег.

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