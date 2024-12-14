Скидки на алкоголь захотели запретить в России
Правительство уже поручило профильным ведомствам проработать этот вопрос
14 декабря 2024, 16:31, ИА Амител
Фото: Eeshan Garg / unsplash.com
В России могут запретить скидки на алкоголь, сообщает РИА Новости.
Кабмин поручил проработать такое ограничение Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину и Минздраву.
Ведомства должны будут изучить практику применения таких скидок и предложить меры по их возможному запрету. Срок исполнения поручения – до 15 апреля 2025 года.
16:45:27 14-12-2024
Алкоголь - это последний ресурс. Газнефть уже прос...на.
16:47:32 14-12-2024
Так можно на все скидки запретить. А ну да.. главное ж запрещать
16:53:47 14-12-2024
Правильно.
07:20:59 15-12-2024
Гость (16:53:47 14-12-2024) Правильно....
Жена оленю выпить запрещает?
17:20:21 14-12-2024
Скидки на экспортный газ запретите, заботливые наши.
20:29:40 14-12-2024
Аппарат продеться купить все-же
09:46:37 16-12-2024
Написали бы честно, не хватает денег.