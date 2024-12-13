В Барнауле закроют несколько пивнушек, чтобы не мешать людям
В законе прописали еще несколько запретов для тех, кто торгует алкоголем
13 декабря 2024, 13:30, Александра Черданцева
Некоторые торговые точки, реализующие алкоголь и находящиеся в многоквартирных домах Алтайского края, скоро будут закрыты. Новые меры защиты населения от пьющих и дебоширящих под окнами граждан приняли на сессии регионального Заксобрания 12 декабря.
К 1 сентября 2025 года будут вынуждены закрыться пивнушки, вход в которые расположен с той же стороны, что и подъезды жилого дома. Однако исключение будет сделано для объектов, имеющих выход на "красную линию" при условии, что в здании есть подъезды с разных сторон.
Поводом для изменения закона стало множество жалоб от граждан на подобные заведения.
Впрочем, речь не идет о тотальном закрытии. В Барнауле таких объектов всего 14, еще два есть в Новоалтайске. В других городах края, таких как Бийск, Рубцовск, Заринск и Белокуриха, торговых точек, подпадающих под этот запрет, даже и не было.
13:45:23 13-12-2024
Конкурентов гасят...
14:22:39 13-12-2024
интересно по какому принципу выбирают тех, кого закроют?
08:49:16 14-12-2024
Элен без ребят (14:22:39 13-12-2024) интересно по какому принципу выбирают тех, кого закроют?... статейку то прочитай, принципиальный ты наш.
12:17:42 14-12-2024
Элен без ребят (14:22:39 13-12-2024) интересно по какому принципу выбирают тех, кого закроют?... Читайте выше комментарий . Всего лишь выживание конкурентов, а никак не борьба за законное спокойствие граждан и ограждение их от пьяных "веселушек" под окнами ! (((((
14:55:18 13-12-2024
Постепенно закроют все пивнушки в жилых домах, как исчезли практически все комки в городе, промежуточный этап развития "бизнеса".
12:19:41 14-12-2024
ППШариков (14:55:18 13-12-2024) Постепенно закроют все пивнушки в жилых домах, как исчезли п... Бвло бы здорово. НО - вряд ли - всего лишь скорее всего совместили "уборку" конкурентов (чьих то) и показушную "борьбу за порядок" (((((
23:53:27 15-12-2024
Если взять новостройки..то пивнушек не 14..а 140 наверное..