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В Барнауле закроют несколько пивнушек, чтобы не мешать людям

В законе прописали еще несколько запретов для тех, кто торгует алкоголем

13 декабря 2024, 13:30, Александра Черданцева

Пустая стопка / Фото: wirestock на Freepik
Пустая стопка / Фото: wirestock на Freepik

Некоторые торговые точки, реализующие алкоголь и находящиеся в многоквартирных домах Алтайского края, скоро будут закрыты. Новые меры защиты населения от пьющих и дебоширящих под окнами граждан приняли на сессии регионального Заксобрания 12 декабря.

К 1 сентября 2025 года будут вынуждены закрыться пивнушки, вход в которые расположен с той же стороны, что и подъезды жилого дома. Однако исключение будет сделано для объектов, имеющих выход на "красную линию" при условии, что в здании есть подъезды с разных сторон. 

Поводом для изменения закона стало множество жалоб от граждан на подобные заведения.

Впрочем, речь не идет о тотальном закрытии. В Барнауле таких объектов всего 14, еще два есть в Новоалтайске. В других городах края, таких как Бийск, Рубцовск, Заринск и Белокуриха, торговых точек, подпадающих под этот запрет, даже и не было.

акзс депутаты алкоголь

Комментарии 7

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Гость

13:45:23 13-12-2024

Конкурентов гасят...

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Элен без ребят

14:22:39 13-12-2024

интересно по какому принципу выбирают тех, кого закроют?

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Гость

08:49:16 14-12-2024

Элен без ребят (14:22:39 13-12-2024) интересно по какому принципу выбирают тех, кого закроют?... статейку то прочитай, принципиальный ты наш.

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Гость

12:17:42 14-12-2024

Элен без ребят (14:22:39 13-12-2024) интересно по какому принципу выбирают тех, кого закроют?... Читайте выше комментарий . Всего лишь выживание конкурентов, а никак не борьба за законное спокойствие граждан и ограждение их от пьяных "веселушек" под окнами ! (((((

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ППШариков

14:55:18 13-12-2024

Постепенно закроют все пивнушки в жилых домах, как исчезли практически все комки в городе, промежуточный этап развития "бизнеса".

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Гость

12:19:41 14-12-2024

ППШариков (14:55:18 13-12-2024) Постепенно закроют все пивнушки в жилых домах, как исчезли п... Бвло бы здорово. НО - вряд ли - всего лишь скорее всего совместили "уборку" конкурентов (чьих то) и показушную "борьбу за порядок" (((((

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Гость

23:53:27 15-12-2024

Если взять новостройки..то пивнушек не 14..а 140 наверное..

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