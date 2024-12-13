В Барнауле закроют несколько пивнушек, чтобы не мешать людям

В законе прописали еще несколько запретов для тех, кто торгует алкоголем

13 декабря 2024, 13:30, Александра Черданцева

Пустая стопка / Фото: wirestock на Freepik

Некоторые торговые точки, реализующие алкоголь и находящиеся в многоквартирных домах Алтайского края, скоро будут закрыты. Новые меры защиты населения от пьющих и дебоширящих под окнами граждан приняли на сессии регионального Заксобрания 12 декабря.

К 1 сентября 2025 года будут вынуждены закрыться пивнушки, вход в которые расположен с той же стороны, что и подъезды жилого дома. Однако исключение будет сделано для объектов, имеющих выход на "красную линию" при условии, что в здании есть подъезды с разных сторон.

Поводом для изменения закона стало множество жалоб от граждан на подобные заведения.

Впрочем, речь не идет о тотальном закрытии. В Барнауле таких объектов всего 14, еще два есть в Новоалтайске. В других городах края, таких как Бийск, Рубцовск, Заринск и Белокуриха, торговых точек, подпадающих под этот запрет, даже и не было.