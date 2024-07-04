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Скидки на штрафы за парковку хотят ввести в России

Поправки планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях

04 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Парковка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1179793
Парковка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1179793

Российские водители смогут воспользоваться скидками при оплате штрафов за неправильную парковку. 

Эту инициативу уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, о чем сообщает газета "Ведомости". Согласно предложению, правом на получение скидки будут обладать субъекты Российской Федерации. Они смогут установить 50-процентную скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, но только в том случае, если оплата была произведена в течение 20 дней с момента получения штрафа.

Подобная мера уже действует в Москве. Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, а их разработкой занимались Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Департамент транспорта.

Как сообщили в кабмине, правительственная комиссия рекомендовала доработать проект изменений в КоАП перед внесением его в Государственную Думу.

штрафы Авто

Комментарии 3

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Гость

12:27:13 04-07-2024

Не нужны ни какие скидки. Нет места на парковке езжай дальше ищи. Побольше будут двигаться жирных и больных меньше будет.

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Гость

13:02:22 04-07-2024

Больше будут ездить искать будет больше выхлопных газов в воздухе! Надо больше парковок делать

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Мусик

15:16:08 04-07-2024

общественный транспорт - и никаких поповозок персональных. так поалнируется светлое будущее.

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