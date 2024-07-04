Скидки на штрафы за парковку хотят ввести в России
Поправки планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях
04 июля 2024, 12:15, ИА Амител
Российские водители смогут воспользоваться скидками при оплате штрафов за неправильную парковку.
Эту инициативу уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, о чем сообщает газета "Ведомости". Согласно предложению, правом на получение скидки будут обладать субъекты Российской Федерации. Они смогут установить 50-процентную скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, но только в том случае, если оплата была произведена в течение 20 дней с момента получения штрафа.
Подобная мера уже действует в Москве. Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, а их разработкой занимались Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Департамент транспорта.
Как сообщили в кабмине, правительственная комиссия рекомендовала доработать проект изменений в КоАП перед внесением его в Государственную Думу.
12:27:13 04-07-2024
Не нужны ни какие скидки. Нет места на парковке езжай дальше ищи. Побольше будут двигаться жирных и больных меньше будет.
13:02:22 04-07-2024
Больше будут ездить искать будет больше выхлопных газов в воздухе! Надо больше парковок делать
15:16:08 04-07-2024
общественный транспорт - и никаких поповозок персональных. так поалнируется светлое будущее.