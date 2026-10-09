Скидки, надбавки, кешбэк. Какие преимущества дает получение зарплаты на карту ВТБ
И как оформить перевод заработной платы в банк и получить шанс выиграть миллион рублей
09 октября 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGJUy37
Зарплатная карта — это не только удобный способ получать деньги, но и возможность пользоваться дополнительными бонусами банка. У зарплатных клиентов ВТБ есть кешбэк в категориях, надбавки к ставкам по накопительному счету и вкладу, скидки по кредитным продуктам, а также ряд операций без комиссии. Рассказываем, какие преимущества дает перевод зарплаты в ВТБ, сколько стоит обслуживание карты и как стать зарплатным клиентом. А еще — получить возможность выиграть миллион рублей.
Какие преимущества дает получение зарплаты на карту ВТБ?
Одно из главных преимуществ зарплатного обслуживания — дополнительные финансовые возможности. Клиент может получать кешбэк в категориях в зависимости от уровня в системе персональных выгод "Расти с ВТБ". Всего доступно до пяти категорий.
Еще один бонус — надбавка +2% по накопительному счету за перевод зарплаты. Она начинает действовать с третьего месяца к базовой ставке. При этом первые два месяца у клиента действует приветственная ставка, если выполнены условия для ее получения.
Есть и надбавка по вкладу. Она начинает применяться, когда зарплата начинает поступать на карту.
Зарплатным клиентам также доступны скидки по кредитным продуктам: до 1,5% по кредиту наличными и 0,4% по ипотеке для новых выдач.
Сколько стоит обслуживание карты ВТБ для зарплатных клиентов?
Для зарплатного клиента обслуживание карты ВТБ бесплатное, как и снятие рублей любых банкоматах (по "Мультикарте" лимит составляет до 200 тыс. рублей/в месяц).
Клиенты ВТБ оплачивают без комиссии услуги ЖКХ, налоги и штрафы. А также не платят комиссию также за переводы через СБП: себе в сторонние банки — до 30 млн рублей, другим людям — до 300 тыс. рублей.
Как стать зарплатным клиентом ВТБ?
Если работодатель уже участвует в зарплатном проекте ВТБ, получить зарплату на карту банка можно через него. При этом по закону сотрудник вправе сам выбрать банк для получения зарплаты. Для этого достаточно написать заявление об изменении реквизитов и передать его работодателю.
Но перевод через работодателя — не единственный вариант. Если такой возможности нет, можно подключить продукт "Зарплата легко". Он позволяет самостоятельно получить статус зарплатного клиента за перевод части доходов в ВТБ со своего счета в другом банке через СБП.
Подключить "Зарплата легко" можно в ВТБ Онлайн или отделении банка. После этого клиент получает преимущества зарплатного обслуживания без необходимости менять зарплатный проект у работодателя.
А еще для новых зарплатных клиентов в ВТБ сейчас действует акция "Миллион к зарплате легко".
Что за акция ВТБ "Миллион к зарплате легко"?
Акция "Миллион к зарплате легко" для тех, кто еще не является зарплатным клиентом ВТБ. Получая перечисления от работодателя или подключив "Зарплата легко", человек получает возможность выиграть денежный приз до 1 млн рублей (подробности*).
Чтобы участвовать, с 12 августа по 30 ноября 2026 года нужно выполнить несколько условий в любой последовательности:
- иметь или оформить дебетовую карту ВТБ;
- присоединиться к акции в ВТБ Онлайн, написав в чат-боте "Миллион";
- получить хотя бы одно зачисление: зарплату от работодателя на сумму от 30 тыс. рублей за одну транзакцию либо индивидуально рассчитанную сумму из другого банка через СБП или автопополнение на свой счет в ВТБ при подключенном "Зарплата легко";
- совершить покупки по любой карте или стикеру ВТБ на общую сумму от 10 тыс. рублей.
Какие призы можно получить по акции ВТБ?
Главный денежный приз составляет 1 млн рублей. Также среди участников разыграют 200 тыс. и 100 тыс. рублей. Еще один вариант вознаграждения — сертификаты "Дарить легко" номиналом 3 тыс. рублей.
Сколько россиян получают зарплату на карту ВТБ?
ВТБ входит в число лидеров рынка зарплатных проектов. Зарплату на карту банка получают более 11 млн жителей России — это свыше 20% работающих жителей страны. За прошлый год портфель зарплатных клиентов-физлиц вырос на 1,6 млн человек, до 11,1 млн. Число корпоративных участников увеличилось на 28%, до 440 тыс.
Особенно заметный рост числа зарплатных клиентов банк отмечает среди представителей перспективных отраслей. За год количество ИТ-специалистов и работников телеком-сферы выросло на 78%, клиентов из сегмента недвижимости — на 28%. В образовании, финансах и агропромышленном комплексе прибавление составило по 21% в каждой сфере.
За подробной информацией всегда можно обратиться в любой из офисов ВТБ. Например, в обновленные отделения банка по адресам проспект Ленина, 47, ул. Малахова, 88В, Павловский тракт, 174а. Здесь организованы "мягкие" зоны обслуживания и переговорные комнаты, клиенты могут в комфортной обстановке оформить необходимые продукты и услуги ВТБ, воспользоваться банкоматами и получить финансовую консультацию.
*Промо-акция "Миллион к Зарплате Легко" проводится среди новых и действующих зарплатных клиентов — владельцев дебетовых карт, выпущенных в рамках пакетов услуг "Мультикарта", "Привилегия-Мультикарта", "Прайм+" (далее — "Участник"). Период выполнения целевых действий: с 12.08.2026 по 30.11.2026. Участнику необходимо: присоединиться к программе лояльности "Мультибонус" Банка ВТБ (ПАО), написать кодовое слово "Миллион" в чат-бот ВТБ Онлайн и нажать на "Участвовать", получить карту Банка (в случае ее отсутствия), получить зачисление зарплатной выплаты на сумму не менее 30 тыс. руб. за одну транзакцию, совершить операции по карте на общую сумму не менее 10 тыс. руб. Поощрения: 1 млн руб. (1 шт.), 200 тыс. руб. (20 шт.), 100 тыс. руб. (50 шт.), 20 тыс. подарочных сертификатов "Дарить легко". Победители Промо-акции будут определены до 31.12.2026. Условия действительны на 12.08.2026 и могут быть изменены Банком ВТБ в любой момент.
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11:11:06 09-10-2026
А еще, я пытался оплатить услугу, а мне ВТБ выдал, что он отклонил запрос так как он им показался подозрительным, и надо позвонить в банк и кнопка звонка в банк, я минуты две музыку послушал, плююнул, первел денежку на другой банк и без проблем оплатил.
Совсем обнаглели, зачем мне такойб анк, который за меня решает кому платить а кому нет
11:44:30 09-10-2026
Офисы-филиалы-банкоматы не сразу найдёшь. Неудобно.
18:27:04 09-10-2026
Кэшбэк только первые два-три месяца норм. И то при условии больших трат. Потом такая фигня. Карту закрыл за ненадобностью.