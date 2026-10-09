Скидки, надбавки, кешбэк. Какие преимущества дает получение зарплаты на карту ВТБ

Одно из главных преимуществ зарплатного обслуживания — дополнительные финансовые возможности. Клиент может получать кешбэк в категориях в зависимости от уровня в системе персональных выгод "Расти с ВТБ". Всего доступно до пяти категорий.

Еще один бонус — надбавка +2% по накопительному счету за перевод зарплаты. Она начинает действовать с третьего месяца к базовой ставке. При этом первые два месяца у клиента действует приветственная ставка, если выполнены условия для ее получения.

Есть и надбавка по вкладу. Она начинает применяться, когда зарплата начинает поступать на карту.

Зарплатным клиентам также доступны скидки по кредитным продуктам: до 1,5% по кредиту наличными и 0,4% по ипотеке для новых выдач.