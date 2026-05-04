Оживляя историю. В барнаульском "Доме под шпилем" открыли офис ВТБ с советским панно
Банк обновил пространство, сохранил историческое панно и продолжил развитие сети в офлайн-формате
04 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGNNEn5
В конце апреля ВТБ открыл обновленный офис в одном из самых узнаваемых зданий Барнаула — "Доме под шпилем" на проспекте Ленина, 82. Отделение (раньше оно было в одном из соседних зданий) стало больше по площади, получило современный интерьер, мягкие зоны обслуживания и переговорные комнаты. Изюминка офиса — восстановленное советское панно, многие годы скрывавшееся под облицовкой.
Привычный формат в современном исполнении
Обновленный офис работает с физическими лицами. Здесь клиенты могут оформить банковские продукты, получить консультацию специалиста, воспользоваться банкоматами, открыть вклад или накопительный счет, выпустить карту, подключить программу лояльности и настроить цифровые сервисы.
Специалисты также помогают оформить Пушкинскую карту, перевести пенсию, подобрать предложения для молодежи, получателей пособий, зарплатных клиентов и других категорий. В отделении доступны ипотека, автокредит, потребительский кредит, вклады и другие продукты ВТБ.
В офисе организовали фирменные мягкие зоны обслуживания и переговорные комнаты. Здесь есть три круглосуточных банкомата, а сам офис принимает посетителей с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу — с 10 до 15 часов.
Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов отметил, что банк продолжает развивать сеть отделений, поскольку клиенты по-прежнему ценят личное общение со специалистами.
«Больше 400 тысяч жителей Алтайского края уже являются клиентами ВТБ, и мы должны поддержать это качественным обслуживанием и сервисом. Этот офис получил новый облик, новое лицо и новый формат обслуживания. Здесь нет барьеров, есть удобные мягкие зоны, а клиент может получить полный спектр услуг для решения своих жизненных задач», — сказал Дмитрий Горбунов.
По его словам, сотрудники офиса универсальны и могут помочь с любой операцией для физических лиц. Поэтому клиенту не нужно искать отдельного специалиста под каждую задачу.
В историческом центре с историческим искусством
Офис разместили на первом этаже "Дома под шпилем". Это объект культурного наследия регионального значения и один из символов Барнаула. Здание построили в 1953–1956 годах по проекту архитектора Якова Додицы.
ВТБ выбрал эту локацию не случайно. Исторический центр удобен для жителей района, привлекает горожан и туристов, а само здание хорошо известно барнаульцам.
«Месторасположение, которое мы выбрали, нам кажется наиболее подходящим для клиентов этого района, хотя не только для них. Это самый центр, который привлекает и туристов, и горожан», — отметил Дмитрий Горбунов.
Он добавил, что ВТБ придерживается единой политики оформления офисов по всей стране. При этом каждое помещение имеет свои особенности из-за архитектуры, планировки и зонирования. В "Доме под шпилем" новый формат дополнила историческая среда самого здания. И советское панно, которое обнаружили во время ремонта под поздними слоями облицовки. На рельефной композиции изображена женщина с цветущей ветвью, городские достопримечательности и надпись "Барнаул — центр края".
Панно десятилетиями оставалось скрытым от глаз. По предварительной оценке, это гипсовая композиция середины прошлого века, выполненная в стилистике сталинского неоклассицизма. Во время реконструкции ее очистили, укрепили и оставили в открытом доступе для клиентов.
«Конечно, мы решили его сохранить. В Барнауле больше нет подобного панно. Мы его отреставрировали и сегодня представляем клиентам и жителям города. Оно очень органично вписалось в интерьер», — рассказал Дмитрий Горбунов.
Спрос на личное общение
ВТБ продолжает развивать сеть офисов в регионе. По словам Дмитрия Горбунова, сегодня сохраняется устойчивый спрос на личное общение со специалистами банка.
«Наша задача — предложить клиентам персональный набор услуг и комфортный формат обслуживания. И мы продолжаем наращивать сеть отделений и делаем доступ клиентов к специалистам банка максимально комфортным, быстрым и удобным», — подчеркнул он.
В этом году ВТБ планирует обновить еще два офиса в Барнауле. Один новый офис появится в районе Солнечной Поляны и Павловского тракта. Еще одно отделение переедет с Малахова, 49, в более удобную локацию на Юрина. Оба пространства также выполнят в современном формате обслуживания.
10:12:06 04-05-2026
Это новодел, вписанный в интерьер. Хороший повод для напоминания о себе, не более того. Найдите лучше пано с речного вокзала, есть слухи что оно находится в интерьере частного лица. Хотя судя по всему никому никакого нет дела до этого.12
12:05:50 04-05-2026
Гость (10:12:06 04-05-2026) Это новодел, вписанный в интерьер. Хороший повод для напоми... Хватит пороть чушь. Панно с Речного вокзала передали на хранение в Государственный художественный музей Алтайского края.
13:13:43 04-05-2026
ыть (12:05:50 04-05-2026) Хватит пороть чушь. Панно с Речного вокзала передали на хран... А оно одно там было?! Уверенный вы наш.
15:16:40 04-05-2026
Гость (13:13:43 04-05-2026) А оно одно там было?! Уверенный вы наш.... Вы там завязывайте бухать. Панно «Труд и природа Алтая» единственное было на Речном вокзале, других мозаик там не было. Идите проспитесь.
10:15:46 04-05-2026
Даже туда добрались ростовщики... ВТБ под шпилем? Не, не то пальто.
10:28:00 04-05-2026
Не в доме под шпилем, а в гастрономе под шпилем. Банк в гастрономе.
10:31:13 04-05-2026
В Бийске у ЖД вокзала до реконструкции 2 льва из бронзы стояло, тоже говорят у хорошего человека на загородном доме прописались....
12:12:20 04-05-2026
клево, только там парковок нет. клиенты во дворах будут машины ставить?