Оживляя историю. В барнаульском "Доме под шпилем" открыли офис ВТБ с советским панно

Банк обновил пространство, сохранил историческое панно и продолжил развитие сети в офлайн-формате

04 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGNNEn5

Офис ВТБ в "Доме под шпилем" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В конце апреля ВТБ открыл обновленный офис в одном из самых узнаваемых зданий Барнаула — "Доме под шпилем" на проспекте Ленина, 82. Отделение (раньше оно было в одном из соседних зданий) стало больше по площади, получило современный интерьер, мягкие зоны обслуживания и переговорные комнаты. Изюминка офиса — восстановленное советское панно, многие годы скрывавшееся под облицовкой.

Привычный формат в современном исполнении

Обновленный офис работает с физическими лицами. Здесь клиенты могут оформить банковские продукты, получить консультацию специалиста, воспользоваться банкоматами, открыть вклад или накопительный счет, выпустить карту, подключить программу лояльности и настроить цифровые сервисы.

Специалисты также помогают оформить Пушкинскую карту, перевести пенсию, подобрать предложения для молодежи, получателей пособий, зарплатных клиентов и других категорий. В отделении доступны ипотека, автокредит, потребительский кредит, вклады и другие продукты ВТБ.

В офисе организовали фирменные мягкие зоны обслуживания и переговорные комнаты. Здесь есть три круглосуточных банкомата, а сам офис принимает посетителей с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу — с 10 до 15 часов.

Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов отметил, что банк продолжает развивать сеть отделений, поскольку клиенты по-прежнему ценят личное общение со специалистами.

«Больше 400 тысяч жителей Алтайского края уже являются клиентами ВТБ, и мы должны поддержать это качественным обслуживанием и сервисом. Этот офис получил новый облик, новое лицо и новый формат обслуживания. Здесь нет барьеров, есть удобные мягкие зоны, а клиент может получить полный спектр услуг для решения своих жизненных задач», — сказал Дмитрий Горбунов.

По его словам, сотрудники офиса универсальны и могут помочь с любой операцией для физических лиц. Поэтому клиенту не нужно искать отдельного специалиста под каждую задачу.

Дмитрий Горбунов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В историческом центре с историческим искусством

Офис разместили на первом этаже "Дома под шпилем". Это объект культурного наследия регионального значения и один из символов Барнаула. Здание построили в 1953–1956 годах по проекту архитектора Якова Додицы.

ВТБ выбрал эту локацию не случайно. Исторический центр удобен для жителей района, привлекает горожан и туристов, а само здание хорошо известно барнаульцам.

«Месторасположение, которое мы выбрали, нам кажется наиболее подходящим для клиентов этого района, хотя не только для них. Это самый центр, который привлекает и туристов, и горожан», — отметил Дмитрий Горбунов.

Он добавил, что ВТБ придерживается единой политики оформления офисов по всей стране. При этом каждое помещение имеет свои особенности из-за архитектуры, планировки и зонирования. В "Доме под шпилем" новый формат дополнила историческая среда самого здания. И советское панно, которое обнаружили во время ремонта под поздними слоями облицовки. На рельефной композиции изображена женщина с цветущей ветвью, городские достопримечательности и надпись "Барнаул — центр края".

Панно десятилетиями оставалось скрытым от глаз. По предварительной оценке, это гипсовая композиция середины прошлого века, выполненная в стилистике сталинского неоклассицизма. Во время реконструкции ее очистили, укрепили и оставили в открытом доступе для клиентов.

Панно в офисе ВТБ в "Доме под шпилем" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Конечно, мы решили его сохранить. В Барнауле больше нет подобного панно. Мы его отреставрировали и сегодня представляем клиентам и жителям города. Оно очень органично вписалось в интерьер», — рассказал Дмитрий Горбунов.

Спрос на личное общение

ВТБ продолжает развивать сеть офисов в регионе. По словам Дмитрия Горбунова, сегодня сохраняется устойчивый спрос на личное общение со специалистами банка.

«Наша задача — предложить клиентам персональный набор услуг и комфортный формат обслуживания. И мы продолжаем наращивать сеть отделений и делаем доступ клиентов к специалистам банка максимально комфортным, быстрым и удобным», — подчеркнул он.

В этом году ВТБ планирует обновить еще два офиса в Барнауле. Один новый офис появится в районе Солнечной Поляны и Павловского тракта. Еще одно отделение переедет с Малахова, 49, в более удобную локацию на Юрина. Оба пространства также выполнят в современном формате обслуживания.

