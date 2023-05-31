Склад "Почты России" сгорел в Бийске после удара молнии

Над ликвидацией огня работали 22 человека

31 мая 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Серьёзный пожар произошёл накануне в Бийске. О нём рассказали в региональном главке МЧС.

По информации спасателей, возгорание началось на складе "Почты России". У здания горела кровля.

На тушение выезжали 22 человека личного состава и пять единиц техники. Площадь распространения огня составила 150 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.

Как пояснили в "Почте России", причиной происшествия, предварительно, мог стать удар молнии во время грозы. В результате происшествия никто не пострадал.

"Сотрудники сортировочного участка эвакуировались и вызвали пожарных. Оценить ущерб мы сможем позднее", - отметили в компании.

Ранее сообщалось о пожаре на крыше барнаульской многоэтажки.