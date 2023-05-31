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Склад "Почты России" сгорел в Бийске после удара молнии

Над ликвидацией огня работали 22 человека

31 мая 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Серьёзный пожар произошёл накануне в Бийске. О нём рассказали в региональном главке МЧС.

По информации спасателей, возгорание началось на складе "Почты России". У здания горела кровля.

На тушение выезжали 22 человека личного состава и пять единиц техники. Площадь распространения огня составила 150 квадратных метров. Причина возгорания уточняется. 

Как пояснили в "Почте России", причиной происшествия, предварительно, мог стать удар молнии во время грозы. В результате происшествия никто не пострадал.

"Сотрудники сортировочного участка эвакуировались и вызвали пожарных. Оценить ущерб мы сможем позднее", - отметили в компании.

Ранее сообщалось о пожаре на крыше барнаульской многоэтажки.

Бийск Пожары Происшествия

Комментарии 9

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Гость

08:49:35 31-05-2023

досвидос посылки

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печалька

09:23:29 31-05-2023

печалька

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Гость

09:37:40 31-05-2023

... портал в обитель зла?

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Гость

09:39:28 31-05-2023

интересно: "удар ли молнии во время грозы" причиной стал???

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Гость

10:00:53 31-05-2023

Кто заказывал и ждал доставку электроники? Всё не ждите. По официальной версии "сгорело" Три магнитофона, три телевизора, три микроволновки, самокатов электрических, три.

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Добра желатель

10:04:39 31-05-2023

Всё спишут на молнию.

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Гость

10:37:01 31-05-2023

Дада прикрыть пожаром ранее потыреное.

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виктор

11:40:22 31-05-2023

вчера до пожара хотел получить на сортировке посылку из за растений не дали все было с собой паспорт трэк номер послали на главпочтамп дошел до начальницы обещала 31 мая если посылка не придет в почтовое отделение сама лично ее привезет.сегодня пойду к ней.

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Гость

12:55:52 31-05-2023

виктор (11:40:22 31-05-2023) вчера до пожара хотел получить на сортировке посылку из за р... вот у меня аналогичная ситуация, растения 16й день в пути, вчера были на сортировке в Бийске, но я не пошла умолять клянчить отдать, т.к. это бесполезно. Сегодня по плану должна быть у меня на почтовом отделении. Но по понятным причинам - а воз и ныне там. Как теперь действовать? куда идти? и как вернуть деньги хотя бы за стоимость самой пересылки.

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