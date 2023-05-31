Склад "Почты России" сгорел в Бийске после удара молнии
Над ликвидацией огня работали 22 человека
31 мая 2023, 08:45, ИА Амител
Серьёзный пожар произошёл накануне в Бийске. О нём рассказали в региональном главке МЧС.
По информации спасателей, возгорание началось на складе "Почты России". У здания горела кровля.
На тушение выезжали 22 человека личного состава и пять единиц техники. Площадь распространения огня составила 150 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.
Как пояснили в "Почте России", причиной происшествия, предварительно, мог стать удар молнии во время грозы. В результате происшествия никто не пострадал.
"Сотрудники сортировочного участка эвакуировались и вызвали пожарных. Оценить ущерб мы сможем позднее", - отметили в компании.
Ранее сообщалось о пожаре на крыше барнаульской многоэтажки.
08:49:35 31-05-2023
досвидос посылки
09:23:29 31-05-2023
печалька
09:37:40 31-05-2023
... портал в обитель зла?
09:39:28 31-05-2023
интересно: "удар ли молнии во время грозы" причиной стал???
10:00:53 31-05-2023
Кто заказывал и ждал доставку электроники? Всё не ждите. По официальной версии "сгорело" Три магнитофона, три телевизора, три микроволновки, самокатов электрических, три.
10:04:39 31-05-2023
Всё спишут на молнию.
10:37:01 31-05-2023
Дада прикрыть пожаром ранее потыреное.
11:40:22 31-05-2023
вчера до пожара хотел получить на сортировке посылку из за растений не дали все было с собой паспорт трэк номер послали на главпочтамп дошел до начальницы обещала 31 мая если посылка не придет в почтовое отделение сама лично ее привезет.сегодня пойду к ней.
12:55:52 31-05-2023
виктор (11:40:22 31-05-2023) вчера до пожара хотел получить на сортировке посылку из за р... вот у меня аналогичная ситуация, растения 16й день в пути, вчера были на сортировке в Бийске, но я не пошла умолять клянчить отдать, т.к. это бесполезно. Сегодня по плану должна быть у меня на почтовом отделении. Но по понятным причинам - а воз и ныне там. Как теперь действовать? куда идти? и как вернуть деньги хотя бы за стоимость самой пересылки.