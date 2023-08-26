Склад с пиротехникой загорелся в Кемерове
На месте ЧП работают пожарные
26 августа 2023, 18:31, ИА Амител
Кадр: Mash Siberia
В Кемерове 26 августа произошел мощный пожар на складе с пиротехникой, сообщили в МЧС.
На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники. Пламя локализовали на площади 750 "квадратов". Открытое горение на данный момент уже ликвидировали.
Согласно роликам очевидцев из соцсетей, из-за возгорания над городом стоял огромный столб дыма. Также люди сообщали о взрывающихся фейерверках и громких хлопках.
23:24:14 26-08-2023
Не а Кемерове, а в Кемерово!
09:28:45 27-08-2023
Что-то зачастили пожары пиротехники.