Склад с пиротехникой загорелся в Кемерове

На месте ЧП работают пожарные

26 августа 2023, 18:31, ИА Амител

Кадр: Mash Siberia

В Кемерове 26 августа произошел мощный пожар на складе с пиротехникой, сообщили в МЧС.

На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники. Пламя локализовали на площади 750 "квадратов". Открытое горение на данный момент уже ликвидировали.

Согласно роликам очевидцев из соцсетей, из-за возгорания над городом стоял огромный столб дыма. Также люди сообщали о взрывающихся фейерверках и громких хлопках.