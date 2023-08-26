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Склад с пиротехникой загорелся в Кемерове

На месте ЧП работают пожарные

26 августа 2023, 18:31, ИА Амител

Кадр: Mash Siberia
Кадр: Mash Siberia

В Кемерове 26 августа произошел мощный пожар на складе с пиротехникой, сообщили в МЧС.

На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники. Пламя локализовали на площади 750 "квадратов". Открытое горение на данный момент уже ликвидировали.

Согласно роликам очевидцев из соцсетей, из-за возгорания над городом стоял огромный столб дыма. Также люди сообщали о взрывающихся фейерверках и громких хлопках.

Пожары Кемеровская область

Комментарии 2

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Анатолий

23:24:14 26-08-2023

Не а Кемерове, а в Кемерово!

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Гость

09:28:45 27-08-2023

Что-то зачастили пожары пиротехники.

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