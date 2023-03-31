Склады техники в России оказались переполнены
Спрос на различные гаджеты упал, из-за чего товары начали застаиваться
31 марта 2023, 08:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Склады техники в России оказались переполнены на фоне понижения спроса. Об этом сообщают "Известия".
Эксперты отметили, что спрос идёт по ниспадающей с начала 2023 года. Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составило около 30%, на тот же процент сбыт сократился и по сравнению с январём 2023-го. При этом очень много продукции залёживается на складах.
Отмечается, что быстро потребители скупают технику производителей Apple и Samsung, а товары от китайских производителей уходят менее активно.
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