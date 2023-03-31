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Склады техники в России оказались переполнены

Спрос на различные гаджеты упал, из-за чего товары начали застаиваться

31 марта 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Склады техники в России оказались переполнены на фоне понижения спроса. Об этом сообщают "Известия".

Эксперты отметили, что спрос идёт по ниспадающей с начала 2023 года. Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составило около 30%, на тот же процент сбыт сократился и по сравнению с январём 2023-го. При этом очень много продукции залёживается на складах.

Отмечается, что быстро потребители скупают технику производителей Apple и Samsung, а товары от китайских производителей уходят менее активно.

Комментарии 13

  • Ну и где законы рынка? Предложение превышает спрос, но цены не обваливаются. Или "капиталисты" никакие не капиталисты, а тупо вымогатели денег?
    31 марта, Гость   Ответить
  • не знаю как там насчет переполненности, но я покупала себе телефон не так давно и только в одном магазине в городе он был новый. все остальные- витринные образцы. а холодильник так и не купила в зеленой сети, хотя выбрала для себя три модели. на кассе оказалось, что все холодильники тоже в единственном экземпляре и стоят в торговых залах все залапанные и в вмятинах. или продавцы брешут, чтобы продать витрину в первую очередь?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Кто то пишет, что этого не может быть, полки пустые, все расхватали, в магазинах очереди за холодильниками, берут по два
    31 марта, Гость   Ответить
  • Ну и где законы рынка? Предложение превышает спрос, но цены не обваливаются ---- импортный товар не кто не продает дешевле, продавец имеет только свою комиссию, за счёт чего должен дешеветь товар? В наше экономике себестоимость тоже растет, так как электроэнергия растет, производства закрываются, продавцы тоже закрываются, потому что ценам падать больше не куда, можно только переходить на более дешёвый товар, что в принципе вся страна и делает, вместо оригинального товара идёт подделка, вот вам и скрытая инфляция, подделка по цене оригинала.
    31 марта, Гость   Ответить
  • В наше экономике себестоимость тоже растет, так как электроэнергия растет, /////Откуда такие познания в рыночной экономике? если с русским языком у вас большие проблемы
    31 марта, Гость   Ответить
  • Хорошая новость. Если правда
    31 марта, Гость   Ответить
  • Искренне желаю вам всем разориться, сетевые "господа" - барыги!!! Свято место пусто не бывает! Мало того, что цены выше европейских, даже на то, что собирается у нас, так еще и забиваете складские и торговые площади откровенным хламом, но по "брендовым" ценам, или переоцененными "флагманами". Простой пример. Присматриваю 4K TV большой диагонали 75"-85" из средне-бюджетного ценового сегмента. Полки завалены "гнусмасами", "лыжами", "санями", у которых давно вместо качества - память о былых заслугах, и шеренгами безымянных подвальных "брендов". Нравится Philips (есть уже 43" и 65", кайф). Заводы TPVision (которая их сейчас производит) есть в Польше и у нас под Питером, какого рожна: 1) наши цены выше, 2) поступают в продажу позже, 3) далеко не все линейки и диагонали. Другой пример: какой-то Novex (сборка от М-Видео, как я понял) 4К 75" стоял по 80 руб (кому он нужен?), БАХ! - и сразу 50! Себестоимость, видимо, не выше 30, ну, у известных брендов, 40 или даже 50, сколько наценка?! И так со всем - электроника, бытовая техника, компы, другое. Поумерьте свои жлобские аппетиты и норму прибыли, "господа" хапуги!
    31 марта, Гость   Ответить
  • Соловьева в 4К смотреть будешь
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, если у тебя при слове "TV" в башке вспыхивает только "Соловьев", и ты не знаешь, для чего нужно 4К, тебя можно только пожалеть (хотя, надо ли?), это не лечится!
    31 марта, Гость   Ответить
  • ТВ "Дождь" тоже в в 4К хорошо идет. Те же события, но наоборот
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, на авито в питере с финки закажи привезут процентов за 60 от нашей цены
    31 марта, Гость   Ответить
  • если с русским языком у вас большие проблемы ---- боже упаси не иметь проблем с русским языком, это же показатель послушания, исполнения, синдрома отличника и дотошности. Меня мои ошибки не напрягают вообще, хорошо что они напрягают вас зануд.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, на авито в питере с финки закажи привезут процентов за 60 от нашей цены ---- да пусть оптом купит по себестоимости остальное распродаст))) Может наконец то узнает себестоимость и побудет в шкуре барыги.)
    31 марта, Гость   Ответить
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