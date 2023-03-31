Спрос на различные гаджеты упал, из-за чего товары начали застаиваться

31 марта 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Склады техники в России оказались переполнены на фоне понижения спроса. Об этом сообщают "Известия".

Эксперты отметили, что спрос идёт по ниспадающей с начала 2023 года. Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составило около 30%, на тот же процент сбыт сократился и по сравнению с январём 2023-го. При этом очень много продукции залёживается на складах.

Отмечается, что быстро потребители скупают технику производителей Apple и Samsung, а товары от китайских производителей уходят менее активно.