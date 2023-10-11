Склон на въезде в Барнаул озеленили желтой акацией, вырастающей до трех метров
Нагорный парк – визитная карточка Барнаула, а его террасные склоны – первое, что видят гости и жители при въезде в город
11 октября 2023, 12:30, ИА Амител
В Нагорном парке Барнаула озеленяют склоны, в качестве посадки выбрана карагана кустарниковая, которую в народе называют желтой акацией за лимонно-желтые цветки, сообщает мэрия.
"Может расти на крутых склонах и имеет сильную корневую систему. Растет в виде кустарника, высота которого может достигать от одного до трех метров", – говорится в сообщении.
Карагану высаживают с южной стороны парка небольшими рядами на семи склонах вдоль каждой террасы – всего 350 кустов.
Как отметил замглавы города Антон Шеломенцев, Нагорный парк является визитной карточкой Барнаула, а его террасные склоны – первое, что видят гости и жители при въезде со стороны нового моста.
Сейчас специалисты и архитекторы разрабатывают общий дизайн-проект озеленения склонов Нагорного парка.
12:56:44 11-10-2023
спасибо!
13:38:09 11-10-2023
озеленили ЖЕЛТОЙ акацией .Оксю́морон
14:31:32 11-10-2023
Теперь не погуляешь по склону. Аллергики, коих достаточно, сидите дома в период цветения! Не понятно,по каким критериям выбирали именно жёлтую акацию. Красота- очень сомнительно. Неприхотливость- тоже. Дерен пестролистный, пузыреплодник краснолистный, желтолистный, спиреи и т.д и т. п. Масса неприхотливых, растущих прекрасно в нашей местности . От тополиного пуха по Ленинскому не пройтись, теперь от пыльцы акации берегитесь жители и гости города
15:02:59 11-10-2023
Красота желтой акации вещь весьма сомнительная, особенно осенью и весной. А красивое название карагана - это просто акация на алтайском языке.
15:04:11 11-10-2023
То есть сперва говорили, вот в СССР дураки были, кустарники высаживали на крутых склонах Нагорного парка, чтобы склон не полз, у нас то то все по-современному будет, газонная травка прекрасно удержит склон, но через несколько лет наконец то дошло, что склоны держат корни кустарников и деревьев, а не какая то трава, и таки вернулись к варианту озеленения СССР, но растение почему такое странное выбрали то.
15:17:04 11-10-2023
Судя по суперинформативным фото, все склоны озеленили ОДНИМ кустом акации? Дело, вероятно, в том, что ну никак не хочет этот склон быть стабильным, и не сползать с талыми водами вниз?... да и дёрн не образуется из-за стад баранов, пасущихся на этих склонах?... вот и закрыли проплешину кустом...