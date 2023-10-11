Нагорный парк – визитная карточка Барнаула, а его террасные склоны – первое, что видят гости и жители при въезде в город

11 октября 2023, 12:30, ИА Амител

















В Барнауле озеленяют склон в Нагорном парке / Фото: barnaul.org

В Нагорном парке Барнаула озеленяют склоны, в качестве посадки выбрана карагана кустарниковая, которую в народе называют желтой акацией за лимонно-желтые цветки, сообщает мэрия.

"Может расти на крутых склонах и имеет сильную корневую систему. Растет в виде кустарника, высота которого может достигать от одного до трех метров", – говорится в сообщении.

Карагану высаживают с южной стороны парка небольшими рядами на семи склонах вдоль каждой террасы – всего 350 кустов.

Как отметил замглавы города Антон Шеломенцев, Нагорный парк является визитной карточкой Барнаула, а его террасные склоны – первое, что видят гости и жители при въезде со стороны нового моста.

Сейчас специалисты и архитекторы разрабатывают общий дизайн-проект озеленения склонов Нагорного парка.