Сколько больниц построят на Алтае в 2023 году и сколько денег на это потратят?

В этом году Алтайский край получит по нацпроекту "Здравоохранение" меньше денег, чем в прошлом

22 марта 2023, 12:24, ИА Амител

Фото: amic.ru

Почти 8 млрд рублей потратят в 2023 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Алтайском крае. Об этом на онлайн-форуме на сайте регионального правительства рассказал краевой министр здравоохранения Дмитрий Попов. Впрочем, сумма оказалась меньше, чем в прошлом году.

О том, сколько больниц построят и отремонтируют на эти деньги, – в материале amic.ru.

Сколько потратят на здравоохранение в 2023 году?

В рамках нацпроекта – 7,95 млрд рублей. На данный момент запланирована именно такая сумма, сообщил Попов. По его словам, в Алтайском крае эти деньги разделят на восемь региональных проектов, которые нацелены на снижение смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение медицинской инфраструктуры.

Что построят на эти деньги в 2023 году?

По словам Попова, в этом году на Алтае построят восемь ФАПов и четыре амбулатории. Кроме того, в крае будут возводить четыре поликлиники, две из которых до конца года должны сдать в эксплуатацию.

Также в регионе продолжат открывать первичные сосудистые центры: в этом году такое отделение появится на базе Благовещенской ЦРБ. Сейчас в крае действует семь подобных центров.

Часть денег пойдёт на закупку тяжёлого оборудования. Как пояснил Попов, в 2023-м в медицинские учреждения закупят 10 флюорографов, два маммографа и один компьютерный томограф.

И это всё?

Нет. Самый масштабный проект, который строят в рамках программы, – новый хирургический корпус для Центра охраны материнства и детства. Работы начались ещё в прошлом году, а в этом будут продолжены. Планируется, что объект будет готов в 2025 году.

Корпус будет рассчитан на 165 коек. Дети смогут получать здесь помощь по хирургическому, онкологическому, травматологическому, урологическому и ортопедическому профилю. Но самое главное – в центре откроют детскую нейрохирургию. Раньше за такой помощью приходилось обращаться в Новосибирск.

Корпус будет восьмиэтажным, а общая площадь превысит 19 тысяч "квадратов".

А сколько потратили в прошлом году?

В 2022-м на медицину в рамках нацпроекта направили больше – 9,3 млрд рублей.

Как пояснил Дмитрий Попов, в прошлом году на Алтае построили 18 ФАПов, 10 врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики.

Продолжалось строительство нескольких поликлиник. Самая крупная из них – № 14 в Барнауле – начнёт работу на новом месте в этом году.

Кроме того, был проведён капремонт на 12 медицинских объектах, один из которых – детская поликлиника № 5 в краевой столице.