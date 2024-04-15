Сколько денег ежемесячно тратили жители Алтая в 2023 году. Исследование
Эксперты подсчитали среднедушевые среднемесячные потребительские траты в регионах страны
15 апреля 2024, 11:17, ИА Амител
Алтайский край занял 59-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай – 45-е место, сообщает РИА Новости.
В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Эксперты рассчитали изменение потребительского спроса в субъектах РФ за 2023 год. На основании этих данных был составлен ежегодный рейтинг регионов по потребительскому спросу.
"В Алтайском крае среднедушевые среднемесячные потребительские траты в 2023 году – 26,2 тыс. рублей. Изменение потребительского спроса в 2023 году +2,9%", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай среднедушевые среднемесячные потребительские траты в 2023 году – 24,6 тыс. рублей, а потребительский спрос вырос на 4,3%.
Самый большой рост спроса показали Республика Ингушетия (17,2%) и Тюменская область (+14,8%). Негативная динамика наблюдалась в Ненецком автономном округе (-2,4%) и в Брянской области (-1,9%).
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