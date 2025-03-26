Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2025 году?
Это будут первые длинные выходные в году
26 марта 2025, 06:45, ИА Амител
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В 2025 году у россиян не было длинных выходных ни на 23 Февраля, ни на 8 Марта. Выходные, положенные по случаю этих праздников, перенесли на май. Так что майские праздники будут по-настоящему масштабными.
О том, как мы отдыхаем на Праздник весны и труда и День Победы в 2025 году, – в материале amic.ru.
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Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2025 году?
Если взять в общем, то у нас будет восемь дней отдыха. К каждому праздничному периоду (и на Первомай, и на День Победы) присоединили дополнительные дни, чтобы россияне, которые трудятся на "пятидневке", могли как следует отдохнуть и провести время с близкими.
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Как мы будем отдыхать на 1 Мая?
В 2025 году 1 мая выпадает на четверг – с этого дня и начнутся длинные выходные. Отдыхать мы будем 1, 2, 3 и 4 мая. В понедельник, 5 мая, нужно будет выходить на работу. Впрочем, эта рабочая неделя будет короткой.
Кстати, среда, 30 апреля, будет сокращенным рабочим днем – домой можно будет уйти на час пораньше.
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Как отдыхаем на 9 Мая в 2025 году?
День Победы выпадает на пятницу. Но длинные выходные начнутся уже в четверг, 8 мая. Соответственно, мы тоже будем отдыхать четыре дня: 8, 9, 10 и 11 мая.
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Когда выходим на работу после майских праздников?
В понедельник, 12 мая, нужно будет полноценно возвращаться к трудовым обязанностям.
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Может ли работодатель заставить работать в праздничный выходной?
Нет, если это отдельно не прописано в трудовом договоре. Впрочем, вам могут предложить выйти на работу, но тогда за это должны заплатить в двойном размере. В законодательстве прописаны следующие варианты оплаты:
- если труд оплачивается сдельно, то вам должны заплатить по двойному тарифу;
- если оплата рассчитывается по дневным и часовым тарифным ставкам – то по двойной ставке;
- если работник трудится за оклад – то не менее двойной дневной ставки.
Кроме того, сотрудник может отказаться от оплаты выхода на работу в праздник и взять отгул в один из последующих дней.
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