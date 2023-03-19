Сколько дней в Алтайском крае продержатся морозы до -20 градусов?

Перед похолоданием регион накроют дожди и мокрый снег

19 марта 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Усиление морозов прогнозируют синоптики в Алтайском крае на ближайшие несколько дней: с 20 по 22 марта. При этом понижению температуры будут предшествовать дневная оттепель, дожди и мокрый снег. Это значит, что тротуары и дороги снова имеют все шансы превратиться в огромный каток.

"19 марта днём в регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Ветер усилится, местами его порывы будут достигать 17-22 м/с. На дорогах сохранится сильная гололедица. Ситуация ухудшится в ночь на 20 марта, так как в крае с затоком холода произойдёт понижение температуры воздуха", – сообщила amic.ru синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

В период с 20 по 22 марта ночью столбики термометров покажут от -10 до -20 градусов. Днём в понедельник будет от -3 до -8 градусов, а к 22 марта температура повысится до 0…-5 градусов, по югу – до +5.