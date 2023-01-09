По стеночке, по стеночке. Барнаул после оттепели стал одним большим катком

Первая официальная рабочая неделя 2023 года началась у горожан с «танцев на льду»

09 января 2023, 12:50, ИА Амител

Выйти на работу в первый официальный рабочий день в новом году для многих барнаульцев стало затруднительно. И дело не только в прошедших праздниках. Неожиданные плюсовые температуры, пришедшие в последние дни новогодних каникул, вкупе с морозами превратили улицы в каток.

На фоне такого колебания температур вероятность схода снега и падение сосулек с крыш очень высока. Напомним, что вечером 8 января глыба снега, скопившаяся на крыше многоэтажного дома, обрушилась на припаркованный рядом легковой автомобиль. В результате схода «лавины» пострадал кузов машины.

Как выглядит утро 9 января в Барнауле — в нашем фоторепортаже.