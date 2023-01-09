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По стеночке, по стеночке. Барнаул после оттепели стал одним большим катком

Первая официальная рабочая неделя 2023 года началась у горожан с «танцев на льду»

09 января 2023, 12:50, ИА Амител

Выйти на работу в первый официальный рабочий день в новом году для многих барнаульцев стало затруднительно. И дело не только в прошедших праздниках. Неожиданные плюсовые температуры, пришедшие в последние дни новогодних каникул, вкупе с морозами превратили улицы в каток.

На фоне такого колебания температур вероятность схода снега и падение сосулек с крыш очень высока. Напомним, что вечером 8 января глыба снега, скопившаяся на крыше многоэтажного дома, обрушилась на припаркованный рядом легковой автомобиль. В результате схода «лавины» пострадал кузов машины. 

Как выглядит утро 9 января в Барнауле — в нашем фоторепортаже. 

Комментарии 10

  • и не только в Барнауле
    09 января, Гость   Ответить
  • В пятницу активно снег с крыш по городу скидывали.
    09 января, Гость   Ответить
  • Срочно надо было сыпать песок с 5 утра, а у нас как всегда пока раскачаются.
    09 января, Гость   Ответить
  • Ужас!!! Срочно взять властям под контроль ситуацию!
    09 января, Гость   Ответить
  • В 5 утра ещё дождь шёл, какой песок
    09 января, Гость   Ответить
  • А где песок и реагенты на тротуарах, ходя бы в Центре? Вот сейчас прошел от России до АГУ - все во льду!!!
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, В 5 утра ещё дождь шёл === В 5 согласен, но в 6 уже точно все подмерзло, сам на работу в это время шел, кабздец полный.
    09 января, Гость   Ответить
  • Как будто Барнаул это единственное место, где образовался каток. Представляете так по всему краю!
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, вот именно! Не один барнаул сияет.
    10 января, Гость   Ответить
  • отвратительная работа органов, контролирующих дворников.
    11 января, Гость   Ответить
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